¡Ballero contra Mateucci!: Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2

29 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Una nueva e intensa noche se vivirá Volverías con tu ex? 2 y podrás seguir todo lo que sucederá a través del react a través de nuestra señal digital, a través de YouTube en @megaoficial.

Danilo 21, Eskarcita y Poli Flores se encargarán de comentar todos los pormenores de las actividades, además de leer a los usuarios del querido chat, quienes podrán interactuar con lo que sucederá a través de las pantallas de Mega.

¿Qué pasará esta noche en el reality?

Todo comenzará durante un desfile de modas cuando Luis Mateucci explote contra Álvaro Ballero, acusándolo de recibir elogios sin merecerlos. "Este de acá no quería jugar, después no quería competir, basta, dejen de inflar a las personas", lanzará el argentino. Ballero responderá sin filtro y el cruce escalará hasta un punto en que sus compañeros deberán intervenir físicamente para evitar una agresión.

Las palabras más duras vendrán de Mateucci, quien le gritará que "te cagaron la mina y tuviste que entrar acá para recuperarla, te cagó un trapecista". Ballero perderá el control y responderá: "Nadie me cagó imbécil, yo soy el único que existe acá. Y respeta a Ludmila", mientras intenta acercarse desafiante al argentino antes de ser contenido por sus compañeros.

Tras la actividad, Ballero reunirá a todos para anunciar su renuncia al reality. "El primero es que la dignidad nunca está en juego, y esta semana la dignidad estuvo en juego dos veces", explicará, agregando que su objetivo de recuperar a Ludmila no se logró y que no quiere "dejar en jaque mi salud mental por estar acá adentro".

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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