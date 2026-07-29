"Tienes derecho a ser feliz": El potente mensaje de Yamila Reyna a Ludmila ante los constantes problemas con Ballero

29 jul. 2026 - 08:20 hrs.

Uno de los momentos más emotivos de la semana en Volverías con tu ex? 2 llegó de la mano de Yamila Reyna, quien se sentó con Ludmila Ksenofontova antes de comenzar la dinámica del Confesionario y le dedicó unas palabras que la patinadora necesitaba escuchar.

Todo ocurrió en un contexto cargado de tensión. Álvaro Ballero había pasado una noche difícil, marcada por la distancia con Ludmila y la soledad que arrastraba tras el conflicto por los bailes que ella compartió con otros compañeros. Tan sobrepasado estaba que rompió en llanto mientras hacía ejercicio de madrugada y decidió bañarse desnudo antes de que el resto despertara.

Yamila llegó a la casona junto a Daniel Valenzuela para leer los mensajes del Confesionario, pero antes de comenzar buscó a Ludmila para saber cómo estaba. La animadora fue directa y cercana, sin rodeos.

El mensaje de Yamila

"¿Cómo estás vos?", le preguntó. Ludmila respondió con honestidad: "Lo que pasa es que era poco probable que nosotros volvamos, también creo que ya no sé, para volver necesitamos más tiempo", dijo la patinadora, dejando ver que el encierro le había dado más claridad que dudas sobre una posible reconciliación.

Yamila no tardó en tomar partido. "Sí, está claro que él es muy celoso", comentó, y de inmediato le entregó un consejo que resonó con fuerza. "Tenés que pensar en vos primero, segundo y tercero", le dijo, poniéndola a ella en el centro de la conversación.

Cuando le preguntó si el reality le había generado dudas o certezas respecto a volver con Álvaro, Ludmila fue clara. "Yo creo que más que aclarar que dudar, para no (volver)", respondió, en una frase que marcó un antes y un después en su relato dentro del programa.

Yamila cerró la conversación con un mensaje que fue más allá del contexto del reality y que tocó algo mucho más profundo en Ludmila. "Te has dedicado tu vida a trabajar, a tus hijos, al matrimonio, y hoy te toca dedicártelo a vos, sos una mina joven, tenés derecho a ser feliz, y si hoy te sientes feliz y estás disfrutando, no tiene nada de malo", le dijo.

Ballero reconoce que revivió duelo tras separación

Mientras tanto, Ballero tuvo su propia conversación con Daniel y reconoció que el encierro lo había obligado a revivir el duelo por el término de su relación. Aseguró que él tenía clara la realidad de su separación, pero que Ludmila, a su juicio, "está en una fantasía".

La jornada también dejó una tensa conversación entre la expareja, marcada por la intención de Ballero de abandonar el reality. "Voy a volver a Santiago porque no quiero más seguir pasándolo así", le dijo. Ludmila reaccionó de inmediato y lo acusó de querer hablar primero con sus hijos para imponer su versión de los hechos. "Lo haces siempre", le lanzó, dejando en claro que no estaba dispuesta a quedarse callada.

Él respondió sin filtro: "Lo hubieras pensado antes de actuar, yo actué perfecto", cerrando un intercambio que mostró, una vez más, que entre Ballero y Ksenofontova el diálogo sigue siendo tan difícil como la posibilidad de volver.

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