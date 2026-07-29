Estado venderá más de 100 propiedades: Así podrás adquirirlas mediante el nuevo portal de licitaciones

29 jul. 2026 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno comenzó a implementar su plan para monetizar parte del patrimonio fiscal. Durante la Cuenta Pública del Ministerio de Bienes Nacionales, la ministra Catalina Parot anunció el martes la primera etapa de la estrategia para vender inmuebles del Estado.

Se trata de un paquete de más de 100 propiedades provenientes de herencias vacantes y licitaciones desiertas, avaluadas en cerca de US$ 70 millones, que serán ofrecidas mediante licitación pública a través de un nuevo portal web.

La iniciativa concreta una propuesta que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó en abril, cuando informó que el Ejecutivo evaluaba desprenderse de alrededor de 1.200 inmuebles fiscales subutilizados o provenientes de herencias vacantes para fortalecer las finanzas públicas y recomponer los fondos soberanos.

En esa oportunidad estimó que el plan podría generar entre US$ 200 millones y US$ 300 millones para el Estado.

"Anunciamos el primer plan de venta de bienes provenientes de herencias vacantes y de licitaciones que se habían declarado desiertas. Son más de 100 inmuebles fiscales para licitación pública, con un avalúo cercano a los US$ 70 millones", sostuvo la secretaria de Estado.

La autoridad explicó que el objetivo es transformar inmuebles abandonados o subutilizados en activos que generen recursos para el Fisco y los gobiernos regionales, mediante procesos abiertos que aseguren transparencia e igualdad de oportunidades para los interesados.

Nuevo portal de licitaciones: Cómo participar en la compra de propiedades fiscales

Como parte de esta estrategia, Bienes Nacionales presentó un nuevo portal de licitaciones, plataforma en la que se publicarán los inmuebles disponibles para la venta y que incorporará un visor georreferenciado para consultar la ubicación y los principales antecedentes de cada propiedad.

La ministra señaló que la herramienta permitirá dar mayor visibilidad a los procesos de licitación y facilitar el acceso a la información tanto para inversionistas como para cualquier interesado en participar.

Además, recordó que una nueva orden ministerial, vigente desde el 1 de julio, establece la licitación pública como mecanismo preferente para la venta y concesión de inmuebles fiscales, reafirmando que las ocupaciones irregulares no generan derechos preferentes sobre estos bienes.

De esta forma, quienes quieran adquirir una propiedad deberán revisar las licitaciones publicadas en el portal, conocer las condiciones de cada inmueble y presentar su oferta dentro de los plazos establecidos por Bienes Nacionales (en este enlace).