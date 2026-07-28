Cierra reconocida tienda de vestuario en Chile: Sucursal bajará la cortina tras casi tres años en concurrido mall

28 jul. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una conocida tienda del retail se prepara para cerrar una de sus sucursales en Chile. La decisión, que comenzó a conocerse a través de redes sociales, tomó por sorpresa a quienes frecuentaban el local.

¿Qué reconocida tienda cerrará una de sus sucursales?

Se trata de la cadena chilena Fashion's Park, que dejará de operar en su tienda ubicada en el Mall Paseo Quilpué, en la región de Valparaíso, ubicada en avenida Los Carrera 754.

El cierre se concretará a pocos meses de que la sucursal cumpla tres años desde su inauguración, tiempo en el que formó parte de la oferta comercial del recinto.

Hasta ahora, la empresa no ha entregado un comunicado oficial explicando los motivos de la decisión ni tampoco si abrirán un nuevo local en la comuna.

Mientras tanto, los vecinos de Quilpué podrán seguir visitando la tienda ubicada en calle Claudio Vicuña 946, en el sector céntrico.

"Después de casi tres años nos toca cerrar esta sucursal"

La noticia comenzó a tomar fuerza luego de que una trabajadora de la cadena compartiera un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

"Después de casi tres años, nos toca cerrar esta sucursal. Agradeceré siempre lo que he aprendido aquí, sobre todo por la gente maravillosa que conocí. Me llevo los mejores recuerdos", escribió.

"Nooo, ¿por qué cierran esa tienda?", "Pero cómo van a eliminar Fashion's Park", "¿Qué? ¿Ahora a dónde iré en mi colación?", fueron algunos comentarios de usuarios que se lamentaron de la noticia.

La misma usuaria respondió uno de los comentarios, revelando que el cierre del local se debe a las bajas ventas, y que todo el personal será trasladado a la tienda que está en Claudio Vicuña, en la misma comuna.