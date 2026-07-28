Metro habilita Línea 5 "de extremo a extremo" exceptuando una estación tras incendio

28 jul. 2026 - 06:20 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que el pasado lunes un incendio afectara a un tren de la Línea 5, Metro de Santiago informó que este martes el servicio operará con total normalidad, a excepción de una estación que se mantendrá cerrada.

Cabe recordar que pasadas las 22:00 horas del pasado lunes se había comunicado que la Línea 5 iniciaría esta jornada con el servicio parcial, estando sólo disponible entre Plaza de Maipú y Baquedano, y entre Ñuble y Vicente Valdés. Sin embargo, los equipos del tren subterráneo lograron habilitar casi por completo el funcionamiento de las estaciones.

¿Qué estación estará cerrada?

"Gracias al trabajo realizado durante la noche por nuestros equipos, Línea 5 volverá a operar de extremo a extremo. La estación Santa Isabel permanecerá cerrada y sin detención de trenes", señaló Metro en sus redes sociales.

"La estación Parque Bustamante operará como estación común durante esta jornada", agregó.

Carlos Melo, gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, aclaró que "esto quiere decir que el anuncio que habíamos efectuado ayer de una operación parcial de esta línea, finalmente no va a ser así. Todas las personas que utilizan la Línea 5 van a poder hacer sus viajes con completa normalidad, y esta estación en particular va a permanecer cerrada al menos a lo largo de la jornada del día de hoy, mientras se realizan trabajos de remoción de escombros, principalmente en el sector de andenes o mesaninas".

"Pueden operar con completa seguridad"

Melo sostuvo que "la estación y la línea pueden operar con completa seguridad".

"Nuestra principal preocupación es operar bajo las más estrictas condiciones de seguridad para nuestros usuarios y, por lo tanto, además del trabajo de remover el tren afectado, durante la noche hubo un chequeo de todos los sistemas de los rieles, de las vías, de los sistemas eléctricos que funcionan para que una línea pueda operar, y esa operación se puede realizar hoy día bajo completa seguridad", recalcó.

Investigan causas del incendio

Sobre el origen del incendio, expuso que "la causa aún está en investigación. El foco durante la noche estuvo puesto sobre todo en poder retomar la operación el día de hoy a la brevedad, como lo estamos anunciando ahora, y hoy durante la jornada, ya pudiendo mirar con más detalle el tren que está en nuestros talleres, vamos a poder determinar con precisión la causa de lo ocurrido".

"Este es un tren que había salido hace muy poco tiempo de un proceso de mantenimiento mayor, que asegura que el tren está en condiciones para operar, además de sus mantenimientos regulares que se realizan de forma continua", sostuvo.

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