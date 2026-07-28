Detienen a "El Billete" y "Luchito del 34": Los investigan por secuestro, homicidio y crimen organizado

28 jul. 2026 - 06:57 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hombres que eran intensamente buscados por una investigación que reúne delitos de secuestro, homicidio y tráfico de drogas fueron detenidos durante un operativo realizado por el OS9 de Carabineros junto a la Fiscalía ECOH.

Los procedimientos se desarrollaron en tres comunas de la capital y permitieron, además, incautar armas de fuego, droga, municiones y cerca de $82 millones en efectivo.

Cae "El Billete" y "Luchito del 34"

Los detenidos corresponden a F.I.M.A., de 33 años, conocido como "El Billete", y L.C.P.A., de 20 años, apodado "Luchito del 34", quienes serán formalizados este martes.

De acuerdo con la investigación, ambos formarían parte de una organización criminal que está siendo indagada por hechos ocurridos entre el 24 y el 25 de abril de este año.

La investigación

La indagatoria comenzó tras el secuestro de un joven de 19 años en la comuna de Puente Alto y el posterior hallazgo del cuerpo de una segunda víctima en un basural ilegal de San Bernardo.

A partir de esas diligencias, el OS9 y la Fiscalía ECOH lograron establecer preliminarmente la existencia de una estructura criminal presuntamente vinculada al tráfico de drogas, identificar a algunos de sus integrantes y determinar inmuebles que, según la investigación, habrían sido utilizados como lugares de cautiverio.

En ese contexto, el general Jaime Velasco, de la Dirección de Control de Drogas de Carabineros, explicó que "se materializó la detención de dos individuos chilenos que eran parte de una estructura criminal que mantenía como delito base el tráfico de drogas. No obstante, la investigación también se da inicio por delitos gravosos como son los delitos de secuestro y también de homicidio".

Allanamientos en tres comunas

Con esos antecedentes, el OS9, con apoyo del GOPE, ejecutó órdenes judiciales de entrada y registro en seis inmuebles ubicados en Padre Hurtado, Puente Alto y La Florida.

Los procedimientos terminaron con la captura de ambos imputados, entre ellos quien es sindicado por la investigación como uno de los presuntos líderes de la organización.

Durante los allanamientos también fueron incautadas armas de fuego de distintos tipos, armas hechizas, armas prohibidas, algunas con encargo vigente por robo, una importante cantidad de municiones, 37 paquetes de marihuana, cerca de 82 millones de pesos en efectivo y otras especies de interés para la investigación.

La investigación continúa

La Fiscalía ECOH señaló que las diligencias siguen en desarrollo para ubicar al resto de los presuntos integrantes de la organización.

En esa línea, Leonardo Tapia, de la Fiscalía Occidente, sostuvo que "seguimos trabajando para la detención del resto de estos criminales, en donde además se incautó no tan solo la droga, sino que también se logró incautar una gran cantidad de armas con las que causaban temor en la población, cometían los ilícitos en contra de las personas, dándonos cuenta además de un alto poder de fuego. Entre ellas tenemos armas hechizas, armas prohibidas, algunas incluso con encargo por robo y una gran cantidad de municiones".