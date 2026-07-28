Temblor se registra en el centro sur del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

28 jul. 2026 - 01:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,8 se registró en la madrugada de este martes 28 de julio en el centro sur del país, cuando el reloj marcaba las 01:38 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió 29 kilómetros al Este de Vichuquén, en la región del Maule. En tanto, la profundidad fue de 51 kms.

Por ahora, Senapred no ha notificado acerca de personas lesionadas o caída de servicios básicos producto de este sismo.

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