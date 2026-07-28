Muere carabinero al interior de comisaría en La Serena: Investigan disparo durante entrega de un armamento

28 jul. 2026 - 01:20 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un comunicado, Carabineros informó en la madrugada de este martes la muerte de un funcionario de la institución al interior de una comisaría en La Serena, región de Coquimbo, luego de recibir un disparo.

La entidad policial explicó que el episodio ocurrió en dependencias de la 6° Comisaría "Las Compañías", justo cuando "se realizaba la entrega de un armamento".

A raíz de esto, se indicó que "por circunstancias que aún son materia de investigación, el arma se habría accionado, provocando el fallecimiento" del efectivo policial.

Las condolencias expresadas por Carabineros

En el escrito, Carabineros destacó que "frente a esta irreparable pérdida, expresamos las más sinceras condolencias y sentimientos de pesar a la familia, seres queridos, compañeros de labores y a toda la comunidad institucional, reafirmando el compromiso de brindar el apoyo y acompañamiento que este difícil momento requiere".

"Como es política institucional, todos los antecedentes fueron puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía Militar, organismo que dirige las diligencias investigativas destinadas a establecer la dinámica de los hechos", indicaron.

Asimismo, manifestaron que esta pérdida "afecta a toda la familia de Carabineros de Chile".

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