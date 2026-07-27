Las 7 comunas que tienen cortes de luz programados para este martes 28 de julio en la RM
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Enel Distribución informó que siete comunas tendrán cortes de luz para este martes 28 de julio en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.
Según lo informado por el organismo, se trata de sectores de La Cisterna, Macul y Vitacura, entre otras, las que verán interrupido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.
En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.Ir a la siguiente nota
¿Cuáles son las siete comunas con cortes de luz este martes 28 de julio?
A continuación, te mostramos las siete comunas con cortes de luz programados para este martes 28 de julio en la Región Metropolitana:
La Cisterna (11:00 a 18:00 horas)
San Miguel (10:00 a 17:00 horas)
Maipú (10:00 a 15:00 horas)
San Miguel (10:30 a 16:30 horas)
Macul (10:00 a 15:00 horas)
Macul (10:00 a 18:00 horas)
Providencia (09:30 a 17:30 horas)
Las Condes (10:30 a 16:30 horas)
Vitacura: (10:00 a 18:00 horas)
Vitacura (10:00 a 16:00 horas)
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