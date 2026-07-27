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Las 7 comunas que tienen cortes de luz programados para este martes 28 de julio en la RM

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que siete comunas tendrán cortes de luz para este martes 28 de julio en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.

Según lo informado por el organismo, se trata de sectores de La Cisterna, Macul y Vitacura, entre otras, las que verán interrupido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.

En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.

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¿Cuáles son las siete comunas con cortes de luz este martes 28 de julio?

A continuación, te mostramos las siete comunas con cortes de luz programados para este martes 28 de julio en la Región Metropolitana:

La Cisterna (11:00 a 18:00 horas)

San Miguel (10:00 a 17:00 horas)

Maipú (10:00 a 15:00 horas)

San Miguel (10:30 a 16:30 horas)

Macul (10:00 a 15:00 horas)

Macul (10:00 a 18:00 horas)

Providencia (09:30 a 17:30 horas)

Las Condes (10:30 a 16:30 horas)

Vitacura: (10:00 a 18:00 horas)

Vitacura (10:00 a 16:00 horas)

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