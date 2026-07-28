Gobierno defiende test de drogas para autoridades: "Todos tenemos que estar sujetos a la misma norma"

28 jul. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno defendió el proyecto de reforma constitucional que busca establecer la cesación en el cargo de autoridades que consuman drogas ilícitas, iniciativa que contempla a ministros, subsecretarios, parlamentarios, gobernadores, alcaldes y concejales.

Durante la entrevista en Meganoticias Prime, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que la propuesta busca fijar un mismo estándar para las autoridades y reforzar la lucha contra el narcotráfico.

En la conversación también destacó los controles de drogas que ya se aplican a integrantes del Ejecutivo.

Test de drogas para autoridades

Consultado por la ausencia del Presidente de la República en el texto de la reforma, Arrau explicó que el objetivo es que todas las autoridades queden sujetas a las mismas exigencias. "Yo como ministro ya llevo dos test de droga, porque la Ley de Presupuestos incluye una glosa que dice que los ministros y subsecretarios tienen que hacerse dos veces al año. Lo que busca el Presidente al enviar esta moción de reforma constitucional es decir: señores, aquí todas las autoridades (...) tenemos que estar sujetas a la misma norma", afirmó.

El ministro explicó que la iniciativa responde a dos objetivos. "No podemos tener narcodependientes legislando, administrando recursos del Estado o con poder público, porque esas personas son vulnerables a los chantajes y a la dependencia de narcóticos. Pero además es muy importante la señal de que todos estemos sujetos a las mismas normas", sostuvo.

Respecto de la consulta sobre el Presidente, Arrau reconoció que el texto podría requerir ajustes. "Habría que revisarlo (...) Pero efectivamente lo que nosotros estamos buscando es que desde el Presidente (...) hasta las autoridades que ahí se mencionan, todos estén sujetos a esto", indicó, agregando que espera una rápida tramitación de la iniciativa en el Congreso.

Todo sobre Gobierno de Kast