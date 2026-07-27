Ministro Arrau descarta bajar la edad penal tras ataque en colegio de La Granja: "Tenemos que abordarlo de otra manera"

27 jul. 2026 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

El ataque con arma blanca ocurrido al interior de una escuela en La Granja, donde una estudiante de 13 años atacó a una niña de 7, reabrió el debate sobre la edad de responsabilidad penal adolescente en nuestro país.

Consultado por el caso en Meganoticias Prime, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, descartó impulsar una rebaja de la edad mínima para que opere la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que actualmente comienza a los 14 años.

En cambio, el secretario de Estado sostuvo que la respuesta debe centrarse en fortalecer la prevención, el trabajo con las comunidades educativas y las herramientas de seguridad en los establecimientos.

"Nosotros creemos que 14, 15, 16, 17 años, que es lo que abarca, son las edades de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, es suficiente y esto tenemos que abordarlo de otra manera, con protocolos como lo que estábamos legislando, de que haya efectivamente mayores herramientas en los colegios", señaló el ministro.

¿Qué plantea el Gobierno frente a estos casos?

Al ser consultado sobre si este hecho podría abrir una discusión para rebajar la edad de responsabilidad penal de 14 a 13 años, Arrau afirmó que el marco legal actual es suficiente: "Esto tenemos que abordarlo de otra manera, con protocolos como los que estábamos legislando, de que haya efectivamente mayores herramientas en los colegios", señaló.

En esa línea, el ministro sostuvo que el caso debe analizarse más allá del delito: "Aquí hay que analizar desde el punto de vista de lo que ocurre dentro de esa comunidad educativa, desde el punto de vista cultural, del respeto a la autoridad. Es algo bastante más complejo que un hecho delictual, esto ocurre en el contexto de un colegio", indicó.

"Es desgarrador cuando hay menores involucrados a tan corta edad en delitos como estos", agregó. Además, aseguró que el trabajo debe enfocarse en etapas tempranas: "Estamos trabajando no solamente en el Ministerio de Desarrollo Social, sino que hay que trabajar con Educación y Salud", afirmó.

Revisión de mochilas y prevención

Durante la entrevista, Arrau también abordó las medidas contempladas en el proyecto Escuelas Protegidas y defendió la posibilidad de revisar mochilas en establecimientos educacionales como una herramienta preventiva.

Al respecto, explicó que "la revisión de mochilas es algo bastante importante" y ejemplificó con un procedimiento realizado por la Policía de Investigaciones la semana pasada, en que logró detectar, tras el monitoreo de redes sociales, a dos menores de edad que habían declarado que iban a tener ataques con cuchillo en sus colegios en la Eegión Metropolitana y la región de la Araucanía:

"Se hizo seguimiento, se dio aviso, y la comundad educativa, en compañía del padre y la madre de estos niños, se abre la mochila y habían cuchillos efectivamente", relató.

Pese a ello, insistió en que las medidas de seguridad no son suficientes por sí solas. "Se pueden tomar medidas policiales y de seguridad como las que había propuesto el Gobierno, pero el tema es el trabajo previo; qué está pasando en esa comunidad educativa, qué está pasando en esa familia, qué está pasando en la historia del desarrollo de ese niño, de ese menor que llega a esto", concluyó.