Alumna de segundo básico es apuñalada por otra estudiante en colegio de La Granja

27 jul. 2026 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este lunes, se confirmo que una escolar de 7 años resultó lesionada con un arma cortopunzante al interior de una escuela en la comuna de La Granja.

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), el hecho ocurrió entre las 10:30 y las 11:00 horas, cuando una estudiante que participaba en una clase de Educación Física pidió permiso para ir al baño.

Según explicó el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, una vez en el baño la menor fue atacada por otra alumna del mismo establecimiento con un cuchillo, sufriendo múltiples heridas. Tras la agresión, fue auxiliada por personal del colegio y posteriormente trasladada al Hospital Padre Hurtado.

Según los antecedentes, la menor de 7 años que resultó herida cursa segundo básico, mientras que la presunta agresora se trataría de una niña de 13 años, alumna de octavo básico del mismo establecimiento.

Antecedentes

El subprefecto Briones informó que la menor atacada se encuentra fuera de riesgo vital.

Por su parte, el fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante, explicó: "Las personas que participan en este hecho son niñas, es decir, tienen una edad inferior a 14 años, que es la edad límite en la cual ya comienza a regir la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Sin perjuicio de ello, estamos realizando la investigación para poder determinar las motivaciones y eventual contexto en que se produce esta agresión".

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, que realiza diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las motivaciones de lo ocurrido.