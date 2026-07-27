Metro suspende su servicio en seis estaciones por humo en la Línea 5: Bomberos trabaja en la emergencia

27 jul. 2026 - 17:48 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago suspendió seis estaciones de la Línea 5, debido a una emergencia generada por presencia de humo en la parada de Santa Isabel, lo cual tiene a Bomberos trabajando en el lugar.

Las estaciones sin servicio en este momento son:

Irarrázaval

Santa Isabel

Parque Bustamante

Baquedano (combinación suspendida)

Bellas Artes

Plaza de Armas (combinación suspendida)

Mañana Línea 5 iniciará con servicio parcial, disponible entre Plaza de Maipú y Baquedano, y entre Ñuble y Vicente Valdés.

¿Qué dijo Metro de Santiago?

Tras el incidente, Carlos Melo, Gerente Corporativo de Planificación y Clientes de Metro, señaló: "Hoy, alrededor de las 17:20 horas, ocurrió un incidente en línea 5 en la estación Santa Isabel, donde un tren comenzó a emanar en el interior de la estación fuego y humo. Frente a esto, se activaron todos los protocolos de evacuación de la estación y del tren de acuerdo a lo establecido. Eso implica la evacuación de todos los pasajeros por el túnel hasta la estación siguiente, que en este caso es la estación Irarrazabal".

Además, agregó: "Al momento de esta información, podemos comentar que no existen personas lesionadas producto de este incidente, y todos los equipos de emergencia, bomberos y ambulancias, están desplegados y trabajando en la solución de esta contingencia."

Buses de apoyo en tramo afectado

Desde Red Movilidad anunciaron que contarán con buses de apoyo paralelos a la Línea 5, entre las estaciones del tramo Santa Ana - Ñuble.?

El procedimiento también generó una restricción vehicular en la pista izquierda de Santa Isabel hacia el oriente, a la altura de General Bustamante, debido al trabajo de Bomberos por la emanación de humo.¿

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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