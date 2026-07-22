Metro suspende servicio en dos estaciones de la L2: Revisa los tramos que están operativos

22 jul. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este miércoles, Metro de Santiago informó que el servicio en la Línea 2 (L2) se encuentra disponible solo entre las estaciones Vespucio Norte-Ciudad del Niño y La Cisterna-Hospital El Pino.

Lo anterior se debe a una "persona en la vía", según reportó el transporte subterráneo a través de sus redes sociales.

A raíz de lo anterior, las estaciones Lo Ovalle y El Parrón no se encuentran disponibles.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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