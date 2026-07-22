La nueva marca que Cencosud inscribió para entrar al negocio de supermercados mayoristas en Chile

22 jul. 2026 - 17:46 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras continúa expandiendo su presencia en Sudamérica, Cencosud comenzó a mover una nueva pieza en Chile. La compañía inició el registro de una marca que podría abrirle las puertas a un formato de supermercados distinto al que actualmente opera en el país, con el foco puesto en las ventas al por mayor.

La iniciativa surge en medio de una estrategia de crecimiento que la empresa ha impulsado durante los últimos meses mediante adquisiciones en distintos mercados de la región, donde ya desarrolla este modelo de negocio.

La marca que Cencosud registró en Chile

Según El Mercurio, a comienzos de junio, Cencosud solicitó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) el registro de la marca "Giga Cencosud", nombre con el que busca resguardar una nueva identidad comercial en el país.

Junto con la solicitud, la empresa presentó el diseño del logotipo que utilizaría en Chile. A diferencia de la imagen de Giga en Brasil, que combina los colores verde y amarillo con letras blancas, la propuesta nacional considera un círculo rojo sobre fondo blanco, con la palabra Giga en letras mayúsculas y, debajo, el nombre Cencosud en un tamaño menor.

El registro de la marca coincide con el crecimiento que la compañía ha tenido en el formato mayorista, conocido en la industria como "cash and carry", presente en varios países de Sudamérica.

La expansión que impulsa este formato

El avance de Cencosud en este negocio ha estado acompañado por una serie de adquisiciones durante el último tiempo.

A fines de junio, la compañía concretó la compra de la operación colombiana de Makro por US$158 millones. Esa operación se sumó a la anunciada a comienzos de 2025, cuando adquirió la cadena Basualdo y el negocio argentino de Makro por US$122 millones.

Gracias a esas incorporaciones, actualmente la empresa reúne operaciones mayoristas en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, donde suma 68 locales y una superficie de venta de 282.248 metros cuadrados.

Si este formato finalmente desembarca en Chile, Cencosud ingresaría a un segmento donde hoy los principales actores son SMU y Walmart, y ampliaría así su presencia en el mercado supermercadista nacional.