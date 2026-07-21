Icónica marca ochentera podría volver: Emprendedor chileno prepara un relanzamiento tras más de 30 años fuera del mercado

21 jul. 2026 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una marca que marcó a toda una generación durante los años 80 podría volver al mercado chileno.

Se trata de Free, la histórica bebida cola lanzada por CCU en 1986, que dejó un importante recuerdo entre quienes crecieron en esa época.

Hoy en día, un emprendedor chileno trabaja en un proyecto que busca devolver ese nombre a las góndolas, bajo una nueva marca llamada Free Rising Cola. La primera producción estaría pronta a liberarse y contempla cerca de 6.000 latas.

Así nació el proyecto para revivir la histórica bebida

No se trata de la CCU. Detrás de la iniciativa está Juan Carlos Navarrete, profesor de educación básica, ingeniero comercial y emprendedor de 46 años, quien lleva cerca de cuatro trabajando en esta idea.

"Queremos que la gente vuelva un poquito para atrás. Que se acuerde de cuando jugábamos a la pelota en el pasaje, escuchábamos música con nuestros amigos y no vivíamos pegados al celular", señaló.

Antes de este proyecto, Navarrete incursionó en distintos negocios. Tuvo canchas de futbolito, una agencia de viajes y un negocio de compraventa de vehículos, hasta que ingresó al rubro de las bebidas importando desde China para luego lanzar una energética llamada Rising Energy.

Este negocio frenó durante la pandemia. Ante ese escenario, tomó la decisión de estudiar Ingeniería Comercial y convertir un sueño en su proyecto de título: relanzar la bebida con una mirada propia, origen de lo que hoy es Free Rising Cola.

La primera partida estaría lista hacia fines de julio.

¿Es posible revivir la marca?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), la mayor parte de los registros históricos de la marca Free se encuentran caducos "excepto uno que está aguardando por renovación".

Se trata del de clase 32, categoría donde se inscriben las bebidas gaseosas y colas. Ese registro estuvo vigente hasta el 25 de mayo de 2026 y actualmente se encuentra dentro del plazo legal de seis meses para solicitar su renovación.

"Free representa libertad y Rising representa levantarse nuevamente. Todo chileno tiene la oportunidad de volver a intentarlo, como yo lo estoy tratando de hacer", indicó el emprendedor al respecto.

A futuro, Navarrete proyecta construir una comunidad de clientes en torno a la nostalgia de las décadas de los 80 y 90, sin descartar nuevas iniciativas ligadas al histórico nombre que alguna vez ocupó un lugar importante en el mercado chileno.