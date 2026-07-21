Despido injustificado: ¿En qué casos se configura y qué antecedentes debe tener el trabajador para reclamar?

21 jul. 2026 - 12:00 hrs.

Cuando una persona recibe la noticia de que fue despedida de su trabajo, una de las primeras preguntas que puede surgir es si el motivo informado por el empleador corresponde realmente a la situación que estaba viviendo.

En algunos casos, el trabajador puede considerar que la causal utilizada no corresponde, que no fue acreditada o que simplemente no se ajusta a lo ocurrido durante la relación laboral. En esas situaciones aparece la figura del despido injustificado, una alternativa que permite solicitar una revisión del término del contrato.

Según la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), esta situación se configura "cuando el empleador pone término al contrato, invocando una causal que es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado ninguna causal legal".

¿Qué documentos necesita el trabajador?

Para revisar si un despido puede ser cuestionado, es importante reunir antecedentes que permitan acreditar tanto la relación laboral como las circunstancias en que terminó el contrato.

Entre los documentos que pueden ser necesarios se encuentra el contrato de trabajo y sus anexos. En caso de no contar con estos antecedentes, también pueden servir otros elementos que permitan demostrar la existencia del vínculo laboral, como una lista de testigos.

Además, se pueden requerir las liquidaciones de sueldo de los últimos seis meses, el comprobante del reclamo realizado ante la Inspección del Trabajo y el acta del comparendo efectuado ante ese organismo.

También resulta relevante contar con la carta de despido, cuando esta exista, junto con certificados de cotizaciones de AFP, Fonasa o isapre y AFC. Estos antecedentes permiten revisar las condiciones en que se produjo el término de la relación laboral.

¿Qué ocurre si el despido fue comunicado de forma verbal?

Uno de los escenarios que puede generar mayores dificultades para acreditar un despido es cuando la desvinculación se comunica únicamente de palabra.

En estos casos, la Corporación de Asistencia Judicial indica que se pueden solicitar testigos que hayan presenciado el momento en que se informó el término del contrato. Idealmente, estos no deberían ser familiares del trabajador.

La existencia de estos antecedentes puede ser relevante para respaldar cómo ocurrió la comunicación del despido y las circunstancias que lo rodearon.

¿Cuál es el plazo para reclamar por un despido injustificado?

Si un trabajador considera que su despido no fue justificado, existe un plazo para presentar las acciones correspondientes.

La persona tiene 60 días hábiles desde el término de la relación laboral para demandar por despido injustificado. Este plazo puede suspenderse mientras se desarrolla la etapa administrativa ante la Inspección del Trabajo, aunque no puede superar los 90 días hábiles en total.

¿Qué ocurre si el despido es declarado injustificado?

Cuando un tribunal determina que un despido fue injustificado, pueden aplicarse recargos sobre las indemnizaciones correspondientes, dependiendo de la causal que haya utilizado el empleador.

La Corporación de Asistencia Judicial explica que estos porcentajes pueden variar según cada situación. Por ejemplo, en algunos casos el recargo puede ser de un 30 % cuando se aplicó de manera improcedente la causal de necesidades de la empresa, mientras que otras causales pueden tener distintos porcentajes.

De esta manera, la revisión de los antecedentes permite determinar si la causal utilizada por el empleador corresponde y cuáles son las acciones que puede ejercer el trabajador.

Todo sobre Trabajador