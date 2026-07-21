Video muestra emotivo reencuentro de un matrimonio en Huasco: Se separaron tras caer a un río en medio del sistema frontal

21 jul. 2026 - 10:20 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del devastador sistema frontal que en los últimos días ha afectado a la zona centro norte del país, un emotivo momento recordó que, incluso en la adversidad, surgen historias de esperanza.

Eso fue lo que le pasó a un matrimonio que luchó por reencontrarse, luego que la mujer permaneciese desaparecida por varias horas en una localidad de la región de Atacama

El hecho ocurrió en el sector de Canto de Agua, en la comuna de Huasco, en donde, debido a las intensas lluvias registradas y el desborde de un río, se reportó el extravío de la mujer.

Su marido fue a rescatarla

De acuerdo a los antecedentes que entregó el marido de la mujer, todo ocurrió el lunes cuando ambos, residentes de la ciudad de Caldera, se movilizaban en su vehículo y terminaron varados por la lluvia.

La pareja se bajó del auto y decidió avanzar a pie. Sin embargo, durante el trayecto, los alcanzó el agua.

"Todo el torrente que estaba cruzando la carretera nos pescó y nos tiró al río. Yo salí por un lado y mi señora salió por el otro lado", relató Pedro.

Aunque en un principio ambos permanecían en el lugar y se comunicaban sin problemas, ella le pidió que fuera a buscar ayuda y él le hizo caso, recorriendo cerca de 14 kilómetros "con un zapato menos, porque uno me lo llevó la corriente", relató.

Posteriormente, logró contactarse con un grupo de vecinos, que le dio abrigo y con el cual se organizó para comenzar la búsqueda.

"Dios es grande, la encontramos"

El rescaste quedó grabado en un video: "La encontramos, vecino. Encontramos a la señora. Dios es grande. La encontramos", se escucha a la persona que registró el momento.

"Esto es muy emocionante, vecino. Qué terrible. Lo bueno es que está con vida. Desde las 4 de la mañana sin comer, pasó frío", agrega, sin poder contener las lágrimas.

El emotivo reencuentro con su marido

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