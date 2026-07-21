Reembolso de IVA para pañales y medicamentos avanza en el Congreso: Quiénes podrían recibirlo y cómo funcionaría

21 jul. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

El gasto mensual en productos esenciales para miles de familias podría tener un alivio si sigue avanzando una iniciativa que comenzó a tomar forma en el Congreso. Se trata del proyecto que crea un beneficio de compensación por la compra de pañales y medicamentos, devolviendo el IVA de estas compras.

Proyecto avanza en el Congreso

La propuesta dio un nuevo paso el pasado lunes: la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la idea de legislar. La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Hacienda y recoge una propuesta impulsada por el Partido de la Gente (PDG).

El beneficio está pensado para personas del 80% más vulnerable de los hogares, según el Registro Social de Hogares (RSH), y busca reducir parte del gasto que enfrentan las familias por la compra de productos de uso frecuente.

¿Cómo funcionaría la devolución del IVA de pañales y medicamentos?

El proyecto establece un mecanismo de reembolso del monto equivalente al IVA pagado en compras de pañales y medicamentos realizadas en el comercio formal.

Para acceder a este beneficio, las personas deberán realizar sus compras con boleta electrónica y acreditar que cumplen con los requisitos definidos para cada caso. Esta acreditación podrá realizarse mediante una receta o un certificado médico, según corresponda.

Luego de la compra, el Instituto de Previsión Social (IPS) deberá validar la información junto al Servicio de Impuestos Internos (SII). Si los antecedentes cumplen con las condiciones establecidas, el monto será depositado en el Bolsillo Familiar Electrónico durante el mes subsiguiente.

El proyecto establece que la devolución no necesariamente corresponderá a la totalidad del IVA pagado, ya que se fijarán topes mensuales para cada categoría a partir de canastas de referencia.

¿Quiénes podrían acceder al beneficio?

La iniciativa contempla tres grupos que podrían recibir esta compensación.

El primero corresponde a madres o cuidadores de niños y niñas de hasta 24 meses, quienes podrían acceder al beneficio asociado a la compra de pañales.

El segundo considera a personas mayores de 65 años que tengan una condición médica que requiera el uso permanente de pañales, o bien a sus cuidadores que estén acreditados.

El tercer grupo está compuesto por personas que utilicen medicamentos incluidos en una canasta que será definida posteriormente mediante el reglamento de la ley.

Además, el proyecto establece que el beneficio por pañales y el destinado a medicamentos podrían recibirse de manera simultánea, siempre que una persona cumpla con los requisitos para ambas categorías.

Proyecto continuará su tramitación en la Cámara

Tras la aprobación de la idea de legislar, la iniciativa seguirá ahora con su discusión en particular en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, instancia en la que se revisarán los detalles del beneficio.

"Valoramos la aprobación unánime de la idea de legislar sobre este proyecto de ley y el liderazgo que ha ejercido el PDG en esta materia. El Gobierno ha expresado la urgencia de avanzar en su aprobación, otorgándole discusión inmediata y presentando un conjunto de indicaciones que recogen las observaciones de parlamentarios de distintas fuerzas políticas", señaló el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

El diseño de la iniciativa contempla un límite de gasto anual de US$100 millones durante su primer año de vigencia, equivalente a cerca de $90.115 millones. Esta cifra se reajustaría cada año de acuerdo con el crecimiento de los ingresos estructurales del Fisco.

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