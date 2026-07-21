¿Qué es el anatocismo? La indicación incorporada a la megarreforma que encendió las alertas del Banco Central

21 jul. 2026 - 08:40 hrs.

Un concepto que durante años permaneció casi exclusivamente en el lenguaje financiero irrumpió en el centro de la discusión de la megarreforma impulsada por el Gobierno. Se trata del anatocismo, un mecanismo presente en distintos productos de crédito y ahorro que una indicación aprobada durante la tramitación del proyecto busca prohibir completamente en Chile.

La propuesta no solo abrió un debate político y económico, sino que también motivó una advertencia del Banco Central, que recomendó no avanzar con esa modificación.

La discusión se instaló luego de que una indicación presentada por el diputado Héctor Ulloa (independiente-PPD) fuera incorporada al proyecto y posteriormente aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado. Aunque el Ejecutivo intentó eliminar esa disposición durante su tramitación, finalmente anunció que prepara un veto para suprimirla antes del despacho definitivo de la iniciativa.

¿Qué es el anatocismo?

Aunque el nombre puede resultar desconocido para la mayoría de las personas, el anatocismo forma parte del funcionamiento habitual de distintos instrumentos financieros.

En términos simples, corresponde al cobro de intereses sobre intereses. Es decir, los intereses que genera una deuda o un ahorro se incorporan al capital original y, desde ese momento, los nuevos intereses se calculan sobre el monto acumulado, dando origen al llamado interés compuesto.

Este mecanismo no solo está presente en los créditos. También opera en productos de ahorro, como los depósitos a plazo renovables, donde la rentabilidad obtenida se suma al capital para generar nuevas ganancias en el siguiente período. Del mismo modo, puede aplicarse en tarjetas de crédito, refinanciamientos, postergaciones de cuotas o préstamos con períodos de gracia.

La indicación que abrió el debate

La controversia surgió porque la indicación aprobada modifica el artículo 9 de la Ley N.° 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero para prohibir completamente este mecanismo.

La norma establece que "no se podrá estipular, en ningún caso, el pago de intereses sobre intereses, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación. Los intereses capitalizados con infracción de lo dispuesto en el inciso anterior serán inoponibles al deudor y no tendrán efecto alguno".

Tras su aprobación en ambas cámaras del Congreso, el Gobierno optó por preparar un veto supresivo para eliminar, al menos, el inciso que establece la prohibición absoluta del anatocismo, con el objetivo de que esa disposición no forme parte del texto definitivo del proyecto.

¿Por qué el Banco Central manifestó su preocupación?

La incorporación de esta norma llevó al Banco Central a remitir al Congreso una minuta técnica de 22 páginas en la que recomendó no avanzar con la prohibición del anatocismo.

Según el organismo, impedir la capitalización de intereses no reduciría el costo del crédito, ya que las instituciones financieras podrían compensar esa restricción aplicando tasas de interés simple más elevadas. En consecuencia, el costo total de los préstamos terminaría siendo equivalente al actual.

El análisis también plantea que la medida podría repercutir en quienes cumplen oportunamente con sus obligaciones financieras. En los créditos en cuotas, si un cliente incurre en mora, no se podrían aplicar intereses sobre las cuotas vencidas. Por ello, las entidades financieras asumirían ese riesgo desde el inicio, lo que podría reflejarse en cuotas e intereses más altos para los usuarios.

Los efectos que identifica el Banco Central

El Banco Central también advirtió que la prohibición podría tener efectos sobre los productos de ahorro. De acuerdo con su análisis, impedir la capitalización de intereses afectaría instrumentos masivos como los depósitos a plazo renovables, reduciendo la rentabilidad que obtienen quienes utilizan este tipo de mecanismos para ahorrar.

Finalmente, el organismo sostuvo que una prohibición absoluta del anatocismo no cuenta con precedentes en otros países occidentales. Según expuso en su informe, en el ámbito internacional existen restricciones específicas al uso de este mecanismo, pero no una prohibición total como la que actualmente contempla la indicación incorporada a la megarreforma.