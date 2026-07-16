Puerto multipropósito que busca evitar el estrecho de Ormuz: Este es el plan para proteger el comercio en la zona

16 jul. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Las crecientes tensiones en el estrecho de Ormuz están impulsando un importante cambio en la estrategia logística de Emiratos Árabes Unidos. DP World, uno de los mayores operadores portuarios del mundo, trabaja en un proyecto para construir un nuevo puerto en la costa este del país con el objetivo de reducir la dependencia de esa ruta marítima, considerada una de las más importantes para el comercio internacional.

La iniciativa, según informa Diario Financiero, contempla el desarrollo de un puerto multipropósito y una nueva terminal de contenedores en el emirato de Fujairah, ubicado sobre el Golfo de Omán. De esta forma, parte de la carga podría ingresar y salir del país sin necesidad de atravesar el estrecho de Ormuz, un corredor que ha sufrido reiteradas interrupciones producto del conflicto de Estados Unidos con Irán.

El proyecto de DP World para reducir la dependencia de Jebel Ali

Según fuentes cercanas a las negociaciones, DP World mantiene conversaciones para desarrollar un nuevo puerto multipropósito en la costa de Fujairah y una terminal adicional en el puerto ya existente del emirato.

Durante las últimas dos décadas, la compañía con sede en Dubái construyó una extensa red de puertos y servicios logísticos en distintos países. Sin embargo, Jebel Ali continúa siendo su principal activo y uno de los pilares del desarrollo económico de Dubái.

Trasladar parte de la capacidad operativa fuera de ese puerto representa un cambio estratégico para el emirato, cuya consolidación como centro mundial de comercio y finanzas estuvo estrechamente ligada al crecimiento de Jebel Ali.

El estrecho de Ormuz, en el centro de la estrategia

Los planes de DP World coinciden con una estrategia más amplia del gobierno de Emiratos Árabes Unidos para proteger su economía frente a futuras hostilidades con Irán.

El nuevo puerto permitiría que los contenedores ingresen al país por el Golfo de Omán y posteriormente sean transportados por vía terrestre hacia Dubái, Abu Dabi y otros países del Golfo, evitando el paso por el estrecho de Ormuz.

Según las fuentes, desde que comenzó la guerra a finales de febrero, Irán lanzó cerca de 3.000 drones y misiles contra Emiratos Árabes Unidos, más que contra cualquier otro país de la región. En los primeros días del conflicto también se registró un incendio en Jebel Ali, atribuido por las autoridades a la caída de restos tras la interceptación de un misil.

La guerra también marcó un momento complejo para DP World, que semanas antes del estallido del conflicto había destituido a su histórico presidente y director ejecutivo, Sultan Ahmed bin Sulayem, debido a sus vínculos con el agresor sexual infantil Jeffrey Epstein.

La actividad portuaria cayó hasta un 95%

De acuerdo con las fuentes, la actividad en Jebel Ali, el mayor puerto de contenedores de la región, disminuyó entre un 90% y un 95% después de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.

Este escenario llevó a DP World a acelerar la búsqueda de rutas alternativas para mantener el flujo comercial.

Las conversaciones con las autoridades aún corresponden a un acuerdo preliminar y la estructura financiera del proyecto no ha sido definida. No obstante, un alto funcionario de la empresa señaló que el nuevo puerto podría estar operativo en aproximadamente un año y medio.

Aunque DP World evitó confirmar oficialmente los detalles del proyecto, sí reconoció que "hay planes en marcha para diversificar las actividades y superar esta crisis".