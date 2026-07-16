¿Qué es un meteotsunami? El fenómeno que podría explicar el inusual avance del mar durante el sistema frontal

16 jul. 2026 - 19:18 hrs.

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¿Qué pasó?

El intenso sistema frontal que afecta a buena parte del territorio nacional no solo ha dejado lluvias y fuertes vientos, sino también fuertes marejadas en la costa.

En medio de las impactantes imágenes del mar ingresando a sectores urbanos, surgió un concepto que comenzó a tomar fuerza: el meteotsunami, un fenómeno poco conocido que podría explicar lo ocurrido en algunos puntos del país.

¿Qué es un meteotsunami?

El periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, planteó que un meteotsunami ocurre cuando hay una baja presión atmosférica muy intensa, lo que provoca un aumento del nivel del mar. "Eso más la pleamar, más la cisisgia, que es la marea más alta del mes, más el viento, generaron que el mar ingresara", explicó.

Asimismo, la académica del Departamento de Geografía de la Universidad de Concepción, María José Herrera Ossandón, explicó que un meteotsunami corresponde a "un aumento del nivel del mar producto de un cambio en las presiones atmosféricas".

Esto ocurre por un acotado periodo de tiempo, "entre cinco minutos hasta dos horas, y que viene acompañado de oleaje muy intenso que supera incluso los cinco u ocho metros".

Según indicó la especialista, el sistema frontal registrado durante las últimas horas presentó características de temporal, con lluvias intensas, fuertes vientos y marejadas anormales. En ese contexto, sostuvo que "particularmente en ciertas áreas de la región del Biobío, como Lirquén y Penco, podemos asumir que se ha presentado un fenómeno que se llama meteotsunami".

¿Puede repetirse en otras zonas de Chile?

Herrera señaló que estos eventos son poco conocidos y aún poco estudiados, aunque existen registros tanto a nivel internacional como en Chile. Además, explicó que suelen asociarse a fases cálidas del fenómeno de El Niño.

La académica agregó que las condiciones geográficas del país favorecen este tipo de episodios. "Las condiciones a lo largo de la costa de Chile son muy favorables para que se desarrollen este tipo de eventos", afirmó, debido a la gran cantidad de bahías y a la existencia de localidades ubicadas muy cerca del mar.

Por ello, el fenómeno podría repetirse en otros sectores del litoral, especialmente considerando el desplazamiento del sistema frontal hacia el norte. En ese sentido, mencionó que Viña del Mar, Concón, La Serena y Coquimbo son algunas de las zonas donde eventualmente podrían registrarse episodios similares.

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