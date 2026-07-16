¿Hasta cuándo lloverá en Santiago? Meteorología anticipa varios días seguidos de precipitaciones en la capital

16 jul. 2026 - 18:39 hrs.

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¿Qué pasó?

El pronóstico actualizado de la Dirección Meteorológica de Chile anticipa que la lluvia seguirá presente en Santiago durante varios días consecutivos, en medio de la seguidilla de sistemas frontales que afectan a la zona sur y central del país.

De acuerdo con la proyección, las precipitaciones se mantendrán prácticamente todos los días hasta, al menos, el jueves 23 de julio, aunque con distinta intensidad y algunos periodos de pausa entre un sistema frontal y otro.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago?

Según el pronóstico, mañana viernes estará marcado por lluvias durante toda la jornada y también viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en algunos sectores.

Durante el sábado continuarán las precipitaciones, aunque hacia la tarde podrían registrarse algunos momentos sin lluvia. El domingo volverían los chubascos, mientras que el lunes, martes, miércoles e incluso el jueves también aparecen precipitaciones.

El periodista de MegaTiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que "entre un sistema frontal y otro vamos a tener pausas", precisando que podrían existir algunas horas sin precipitaciones, especialmente durante la tarde del sábado.

No obstante, advirtió que, en términos generales, "es muy probable que cerremos julio con eventos sucesivos de precipitaciones".

Revisa el pronóstico de la Dirección Meteorológica:

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