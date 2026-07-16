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Rachas de hasta 90 km/h: Actualizan "Alerta" por vientos en zonas de siente regiones del país

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¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile actualizó una alerta por "viento moderado a fuerte" que se registrará desde la tarde de este jueves 16 hasta el próximo domingo en diversos sectores del país.

El fenómeno climático corresponde a la condición de un “sistema frontal”.

Regiones y zonas afectadas:

  • Región de Coquimbo: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera
  • Región de Valparaíso: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera
  • Región Metropolitana: Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
  • Región de O'Higgins: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
  • Región del Maule: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
  • Región de Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
  • Región del Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
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Intensidad estimada del viento en Km/h

Región de Coquimbo:

  • Jueves 16:

Litoral: 40-60 con RACHAS 80

Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70

Precordillera y valles precordilleranos: 25-40 RACHAS 60

Cordillera: 40-60 RACHAS 90

  • Viernes 17:

Litoral: 25-40 RACHAS 60
Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70
Precordillera y valles precordilleranos: 25-40 RACHAS 60
Cordillera: 40-60 RACHAS 90

  • Sábado 18:

Litoral: 25-40 RACHAS 60
Cordillera: 40-60 RACHAS 90

  • Domingo 19:

Litoral: 25-40 RACHAS 60
Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70
Precordillera y valles precordilleranos: 25-40 RACHAS 70
Cordillera: 40-60 RACHAS 90

Región de Valparaíso:

  • Jueves 16

Litoral: 25-40 RACHAS 70
Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70
Precordillera y valles precordilleranos: 5-40 RACHAS 60
Cordillera: 40-60 RACHAS 90

  • Viernes 17

Litoral: 25-40 RACHAS 70


Región Metropolitana:

  • Jueves 16

Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70
Valle: 25-40 RACHAS 60
Precordillera: 25-40 RACHAS 60
Cordillera: 40-60 RACHAS 80

Región de O'Higgins:

  • Jueves 16

Litoral: 25-40 RACHAS 70
Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70
Valle: 25-40 RACHAS 70
Precordillera: 25-40 RACHAS 70
Cordillera: 0-60 RACHAS 80

Región del Maule: 

  • Jueves 16

Litoral: 25-40 RACHAS 70
Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70
Valle: 25-40 RACHAS 70
Precordillera: 40-60 RACHAS 80
Cordillera: 40-60 RACHAS 90

Región de Ñuble: 

  • Jueves 16

Litoral: 40-60 RACHAS 80
Cordillera Costa: 40-60 RACHAS 80
Valle: 25-40 RACHAS 70
Precordillera: 40-60 RACHAS 80
Cordillera: 40-60 RACHAS 90

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Región del Biobío:

  • Jueves 16

Litoral: 40-60 RACHAS 85
Cordillera Costa: 40-60 RACHAS 85
Valle: 25-40 RACHAS 70
Precordillera: 40-60 RACHAS 80
Cordillera: 40-60 RACHAS 90

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