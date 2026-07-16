Rachas de hasta 90 km/h: Actualizan "Alerta" por vientos en zonas de siente regiones del país
- Por Francisca Mieres
Relacionados
- Minuto a minuto sistema frontal
- Miles de clientes sin luz
- Shorts del sistema frontal
- Roaming de emergencia
- Suspensión de clases
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile actualizó una alerta por "viento moderado a fuerte" que se registrará desde la tarde de este jueves 16 hasta el próximo domingo en diversos sectores del país.
El fenómeno climático corresponde a la condición de un “sistema frontal”.
Regiones y zonas afectadas:
- Región de Coquimbo: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera
- Región de Valparaíso: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera
- Región Metropolitana: Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
- Región de O'Higgins: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
- Región del Maule: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
- Región de Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
- Región del Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
Intensidad estimada del viento en Km/h
Región de Coquimbo:
- Jueves 16:
Litoral: 40-60 con RACHAS 80
Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70
Precordillera y valles precordilleranos: 25-40 RACHAS 60
Cordillera: 40-60 RACHAS 90
- Viernes 17:
Litoral: 25-40 RACHAS 60
Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70
Precordillera y valles precordilleranos: 25-40 RACHAS 60
Cordillera: 40-60 RACHAS 90
- Sábado 18:
Litoral: 25-40 RACHAS 60
Cordillera: 40-60 RACHAS 90
- Domingo 19:
Litoral: 25-40 RACHAS 60
Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70
Precordillera y valles precordilleranos: 25-40 RACHAS 70
Cordillera: 40-60 RACHAS 90
Región de Valparaíso:
- Jueves 16
Litoral: 25-40 RACHAS 70
Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70
Precordillera y valles precordilleranos: 5-40 RACHAS 60
Cordillera: 40-60 RACHAS 90
- Viernes 17
Litoral: 25-40 RACHAS 70
Región Metropolitana:
- Jueves 16
Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70
Valle: 25-40 RACHAS 60
Precordillera: 25-40 RACHAS 60
Cordillera: 40-60 RACHAS 80
Región de O'Higgins:
- Jueves 16
Litoral: 25-40 RACHAS 70
Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70
Valle: 25-40 RACHAS 70
Precordillera: 25-40 RACHAS 70
Cordillera: 0-60 RACHAS 80
Región del Maule:
- Jueves 16
Litoral: 25-40 RACHAS 70
Cordillera Costa: 25-40 RACHAS 70
Valle: 25-40 RACHAS 70
Precordillera: 40-60 RACHAS 80
Cordillera: 40-60 RACHAS 90
Región de Ñuble:
- Jueves 16
Litoral: 40-60 RACHAS 80
Cordillera Costa: 40-60 RACHAS 80
Valle: 25-40 RACHAS 70
Precordillera: 40-60 RACHAS 80
Cordillera: 40-60 RACHAS 90
Región del Biobío:
- Jueves 16
Litoral: 40-60 RACHAS 85
Cordillera Costa: 40-60 RACHAS 85
Valle: 25-40 RACHAS 70
Precordillera: 40-60 RACHAS 80
Cordillera: 40-60 RACHAS 90
Leer más de
Notas relacionadas
- "Anoche se movía demasiado": Vecina afectada por caída de grúa relata cómo ocurrió el accidente
- Minuto a minuto sistema frontal: Reportan tres fallecidos, 76 lesionados y cuatro viviendas destruidas por el temporal
- "Usted construyó casas con fallas": El duro cruce entre el ministro Poduje y abogado de constructora en Viña del Mar