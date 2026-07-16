Sistema frontal en Chile: ¿Qué significa que se decrete una alarma meteorológica?

16 jul. 2026 - 12:03 hrs.

El intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país ha dejado fuertes lluvias, intensas ráfagas de viento e inundaciones en distintas comunas. Debido a la magnitud del evento, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica para algunos sectores, la categoría más alta dentro de este tipo de avisos.

Pero, ¿qué significa exactamente que se decrete una alarma meteorológica y qué implicancias tiene para la población? A continuación te lo explicamos.

¿Qué es una alarma meteorológica?

La alarma meteorológica es el nivel más alto de advertencia emitido por la Dirección Meteorológica de Chile y se declara cuando se pronostican fenómenos atmosféricos de gran intensidad, con un alto potencial de provocar riesgos para las personas, daños a la infraestructura y afectación de los servicios básicos.

A diferencia de un aviso o una alerta meteorológica, una alarma indica que el fenómeno es inminente o ya está ocurriendo, por lo que las autoridades llaman a extremar las medidas de prevención.

¿Por qué se decretó en medio del sistema frontal?

En el caso del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur, la alarma responde a la intensidad de las precipitaciones y, especialmente, a las fuertes ráfagas de viento registradas en varias regiones.

Durante la jornada se reportaron vientos que superaron los 100 kilómetros por hora en sectores del Biobío y registros de hasta 170 km/h en Isla Quiriquina, además de inundaciones, desprendimiento de techumbres y caída de árboles.

Estas condiciones aumentan el riesgo para la población, especialmente en zonas costeras, cordilleranas y sectores con infraestructura vulnerable.

¿Qué deben hacer las personas?

Cuando existe una alarma meteorológica, las autoridades recomiendan:

Evitar desplazamientos innecesarios.

No acercarse al borde costero debido al fuerte viento y oleaje.

Alejarse de árboles, postes , letreros y estructuras que puedan desprenderse.

, letreros y estructuras que puedan desprenderse. Asegurar techumbres y objetos que puedan ser levantados por el viento.

y objetos que puedan ser levantados por el viento. Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile, Senapred y las autoridades locales.

¿Cuál es la diferencia entre un aviso, una alerta y una alarma?

La Dirección Meteorológica utiliza tres niveles para informar fenómenos meteorológicos:

Aviso meteorológico: Se emite cuando se esperan fenómenos de intensidad moderada

meteorológico: Se emite cuando se esperan fenómenos de intensidad moderada Alerta meteorológica: Advierte sobre eventos de mayor severidad

meteorológica: Advierte sobre eventos de mayor severidad Alarma meteorológica: Es el nivel máximo y se declara cuando el fenómeno es extremo

Ante la permanencia del sistema frontal, las autoridades reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones oficiales y evitar exponerse a situaciones de riesgo mientras continúan las lluvias y las fuertes ráfagas de viento en la zona centro-sur del país.