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Más de 570 mil clientes sin luz por sistema frontal: Conoce cuáles son las regiones más afectadas

¿Qué pasó?

El sistema frontal que afecta a la sur, central y centro norte del país ha dejado intensas lluvias y fuertes vientos este jueves en diferentes ciudades, lo que ha dado paso a cortes de luz en miles de hogares.

Más de 570 mil clientes sin luz

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) permite saber en vivo cuáles son las zonas del país y la cantidad de clientes que están sin servicio ingresando al siguiente enlace.

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A las 13:00 horas de este jueves, se reportan 572.319 clientes en todo el país sin suministro eléctrico, lo que significa que el 92,9% de los hogares sí cuenta con electricidad.

Revisa el estado de todas las regiones

  • Arica y Parinacota: 2
  • Tarapacá: 146
  • Antofagasta: 5
  • Atacama: 6
  • Coquimbo: 3.119
  • Valparaíso: 61.677
  • Región Metropolitana: 16.710
  • O'Higgins: 19.013
  • Maule: 71.128
  • Ñuble: 44.036
  • Biobío: 124.363
  • La Araucanía: 192.051
  • Los Ríos: 36.412
  • Los Lagos: 3.620
  • Aysén: 31
  • Magallanes: 0

Las regiones más afectadas

A las 13:00 horas de este jueves, 192.051 clientes sin luz corresponden a la región de La Araucanía. Asimismo, en la región de Biobío hay 124.363 clientes sin electricidad, mientras que Maule concentra 71.128 afectaciones, Valparaíso 61.677 y Ñuble 44.036.

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Por su parte, en la Región Metropolitana hay 16.710 casas sin luz.

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