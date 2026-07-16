Más de 570 mil clientes sin luz por sistema frontal: Conoce cuáles son las regiones más afectadas
¿Qué pasó?
El sistema frontal que afecta a la sur, central y centro norte del país ha dejado intensas lluvias y fuertes vientos este jueves en diferentes ciudades, lo que ha dado paso a cortes de luz en miles de hogares.
Más de 570 mil clientes sin luz
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) permite saber en vivo cuáles son las zonas del país y la cantidad de clientes que están sin servicio ingresando al siguiente enlace.
A las 13:00 horas de este jueves, se reportan 572.319 clientes en todo el país sin suministro eléctrico, lo que significa que el 92,9% de los hogares sí cuenta con electricidad.
Revisa el estado de todas las regiones
- Arica y Parinacota: 2
- Tarapacá: 146
- Antofagasta: 5
- Atacama: 6
- Coquimbo: 3.119
- Valparaíso: 61.677
- Región Metropolitana: 16.710
- O'Higgins: 19.013
- Maule: 71.128
- Ñuble: 44.036
- Biobío: 124.363
- La Araucanía: 192.051
- Los Ríos: 36.412
- Los Lagos: 3.620
- Aysén: 31
- Magallanes: 0
Las regiones más afectadas
A las 13:00 horas de este jueves, 192.051 clientes sin luz corresponden a la región de La Araucanía. Asimismo, en la región de Biobío hay 124.363 clientes sin electricidad, mientras que Maule concentra 71.128 afectaciones, Valparaíso 61.677 y Ñuble 44.036.
Por su parte, en la Región Metropolitana hay 16.710 casas sin luz.
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