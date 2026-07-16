Más de 570 mil clientes sin luz por sistema frontal: Conoce cuáles son las regiones más afectadas

16 jul. 2026 - 06:33 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que afecta a la sur, central y centro norte del país ha dejado intensas lluvias y fuertes vientos este jueves en diferentes ciudades, lo que ha dado paso a cortes de luz en miles de hogares.

Más de 570 mil clientes sin luz

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) permite saber en vivo cuáles son las zonas del país y la cantidad de clientes que están sin servicio ingresando al siguiente enlace.

A las 13:00 horas de este jueves, se reportan 572.319 clientes en todo el país sin suministro eléctrico, lo que significa que el 92,9% de los hogares sí cuenta con electricidad.

Revisa el estado de todas las regiones

Arica y Parinacota: 2

Tarapacá: 146

Antofagasta: 5

Atacama: 6

Coquimbo: 3.119

Valparaíso: 61.677

Región Metropolitana: 16.710

O'Higgins: 19.013

Maule: 71.128

Ñuble: 44.036

Biobío: 124.363

La Araucanía: 192.051

Los Ríos: 36.412

Los Lagos: 3.620

Aysén: 31

Magallanes: 0

Las regiones más afectadas

A las 13:00 horas de este jueves, 192.051 clientes sin luz corresponden a la región de La Araucanía. Asimismo, en la región de Biobío hay 124.363 clientes sin electricidad, mientras que Maule concentra 71.128 afectaciones, Valparaíso 61.677 y Ñuble 44.036.

Por su parte, en la Región Metropolitana hay 16.710 casas sin luz.

Todo sobre Sistema frontal