Temblor afecta a la zona centro-norte: Revisa la magnitud del sismo

16 jul. 2026 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 06:38 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a nueve kilómetros al norte de Tongoy, a 51 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.