Temblor afecta a la zona centro-norte: Revisa la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 06:38 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a nueve kilómetros al norte de Tongoy, a 51 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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