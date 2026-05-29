Católica y Coquimbo ya tienen rivales para los octavos de final de Copa Libertadores

29 may. 2026 - 12:37 hrs.

Coquimbo Unido y Universidad Católica siguen en carrera en la Copa Libertadores 2026. Los clubes chilenos clasificaron a octavos de final del torneo continental y ambos como líderes de sus respectivos grupos.

Y tanto "piratas" como "cruzados" ya conocieron a los rivales que enfrentarán en la fase de 16 mejores, luego de que este viernes la Conmebol realizara el sorteo.

Los rivales de Coquimbo y la Universidad Católica

La ceremonia determinó que los nacionales se enfrenten a clubes argentinos. Es que los coquimbanos, líderes del Grupo B, se medirán con Platense. Los trasandinos terminaron segundos del Grupo E, con 10 puntos, una unidad por detrás de Corinthians. Eliminados Santa Fe y Peñarol.

Si logra sortear la llave, el conjunto nortino chocará con el vencedor del cruce entre Fluminense e Independiente Rivadavia.

En tanto, los de la franja desafiarán a Estudiantes de La Plata, cuatro veces ganador de la Libertadores. El elenco "pincharrata" culminó segundo del Grupo A, con 9 puntos, tras el ganador Flamengo, con 16, en una zona que completaron Independiente de Medellín y Cusco FC.

En caso de avanzar, el equipo dirigido por Daniel Garnero enfrentará al ganador de la serie entre Corinthians y Rosario Central.

Cabe consignar que los partidos de ida se disputarán entre el 11 y 13 de agosto, mientras que los cotejos de vuelta serán entre el 18 y 20 del mismo mes, con los elencos nacionales definiendo como locales por haber sido ganadores de sus zonas.

En tanto, el sorteo de la Copa Sudamericana determinó que el ganador del playoff entre O'Higgins de Rancagua y Boca Juniors se mida en octavos de final con Recoleta de Paraguay.

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