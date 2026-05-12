¿Cuánto cuesta el álbum Panini del Mundial 2026 en Chile?

12 may. 2026 - 09:12 hrs.

El álbum del Mundial 2026 ya llegó y los precios varían bastante según lo que se busque. Desde la versión más básica hasta los packs premium, aquí está el desglose para no llevarse sorpresas en la tienda.

La edición estándar de tapa blanda sale entre $3.900 y $3.990, el punto de entrada más accesible para quien solo quiere el álbum y compra los sobres por separado. Si se prefiere partir con algo de ventaja, el blister que incluye el álbum más cinco sobres cuesta aproximadamente $5.500 —una diferencia pequeña que igual ahorra una vuelta al kiosco.

Para quienes van en serio, los packs de 50 sobres sin álbum rondan los $49.990 a $55.000, y las ediciones premium de tapa dura tipo Gold o Silver con 50 sobres incluidos llegan cerca de los $69.500. La diferencia entre comprar sobres sueltos o en caja es mínima en precio unitario, pero los packs grandes tienen la ventaja de la comodidad.

Según Francisco Poch, ejecutivo de Panini, el promedio estimado para completar el álbum ronda los 400 sobres, considerando el intercambio de repetidas. A $1.100 el sobre, eso equivale a unos $440.000 en total, sin contar el álbum. La cuenta real depende de cuánto se intercambie: sin canje, el gasto puede subir considerablemente.

Los productos están disponibles en Tienda Panini Chile, Falabella y otras plataformas de preventa online.

Preguntas clave

¿Cuánto cuesta el álbum básico en Chile?

Entre $3.900 y $3.990 la versión de tapa blanda estándar.

¿Cuánto sale completar la colección?

Unos $440.000 en sobres si se compran a $1.100 cada uno y se intercambian las repetidas. Sin canje, el costo sube.

¿Dónde se consigue?

En Tienda Panini Chile, Falabella y plataformas de preventa online como GC Juegos.

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