Este martes será la formalización de Américo tras denuncia por VIF interpuesta por Yamila Reyna

12 may. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes se llevará a cabo la formalización del cantante Domingo Vega Urzúa, más conocido como Américo, por el delito de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar en contra de su entonces pareja, la actriz Yamila Reyna.

La audiencia tendrá lugar en el Juzgado de Garantía de San Javier, región del Maule, ya que fue en esa zona del país en donde se habrían registrado las agresiones que posteriormente denunció Reyna. Se espera que la formalización comience a eso de las 10:30 horas.

En la instancia se escucharán los antecedentes recabados sobre el hecho, ocurrido a mediados de febrero. Todavía no se sabe si el artista se presentará en el tribunal y si se dictarán medidas cautelares en su contra. Tampoco se tiene certeza de la asistencia de la víctima.

"Le ayuda a continuar con su recuperación"

Karim Hein, abogada de Yamila Reyna, calificó esta formalización como un "hito muy importante" y destacó lo que este proceso significa para la "recuperación" de la comediante argentina.

"El poder ver cómo se asienta la veracidad de su denuncia a través de los avances procesales, hoy es, sin duda, una situación que le ayuda a continuar con la recuperación, luego de haber vivido una situación tan compleja para su vida", expuso.

Denuncia contra Américo

De acuerdo a los antecedentes que se manejan, todo habría ocurrido posterior al festival Oro Verde en Empredado, en la región del Maule, en donde Yamila ejerció como conductora.

En un primer episodio, el cantante habría reaccionado de forma violenta en contra de su pareja mientras ambos estaban en la cabaña en donde se hospedaron. Habrían existido gritos, mientras él, supuestamente, encontraba en estado de ebriedad.

La discusión habría continuado hasta llegar a una bomba de bencina, cerca de Talca, cuando regresaban a Santiago. Allí él la habría empujado, agredido y quebrado su teléfono.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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