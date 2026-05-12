Hasta ocho horas sin suministro: Once comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este martes
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este viernes 8 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este viernes, Enel anunció trabajos programados en sectores de siete comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta seis horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
La Reina
Desde las 09:00 hasta las 18:00 horas
Santiago Centro
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Quinta normal
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Pudahuel
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Lampa
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas
Colina
Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas
Las Condes
Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas
Vitacura
Desde las 14:30 hasta las 17:30 horas
Desde las 10:00 hasta las 16:30 horas
Conchalí
Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Quilicura
Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas