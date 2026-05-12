Hasta ocho horas sin suministro: Once comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este martes

12 may. 2026 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este viernes 8 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este viernes, Enel anunció trabajos programados en sectores de siete comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta seis horas.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

La Reina

Desde las 09:00 hasta las 18:00 horas

Santiago Centro

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Quinta normal

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Lampa

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas

Colina

Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas

Las Condes

Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas

Vitacura

Desde las 14:30 hasta las 17:30 horas

Desde las 10:00 hasta las 16:30 horas

Conchalí

Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Quilicura

Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas