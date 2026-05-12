Investigan presunto secuestro de joven en San Miguel: Cámaras captaron el momento en que fue subido a un auto

12 may. 2026 - 01:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo se desarrolla en la comuna de San Miguel luego de que un joven fuera presuntamente secuestrado, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector.

De acuerdo con los antecedentes, cerca de las 21:00 horas en la calle Brigadier de la Cruz, el joven, que aún no ha sido identificado, habría sido abordado por sujetos que lo subieron por la fuerza a un vehículo de color gris, que luego arrancó en dirección desconocida.

Las imágenes muestran que el joven se acercó al automóvil que aparentemente se encontraba esperándolo, pero cuando intentó alejarse comenzó un forcejeo, siendo abordado por sujetos que lo obligaron a ingresar nuevamente al vehículo.

Algunos residentes aseguraron haber escuchado gritos de auxilio, por lo que decidieron seguir al automóvil que escapó por Gran Avenida.

Un vecino agregó que el vehículo continuó su huida a gran velocidad y con las luces apagadas: “Arrancó por Gran Avenida hacia el sur. Ahí chocó un auto y lo seguimos persiguiendo, pero lo perdimos de vista en Salesianos con Gran Avenida”, señaló.

Cámaras registraron el forcejeo

En los registros de los videos de seguridad se aprecia el momento en que el joven inicialmente sube al automóvil. Pese a esto, intenta descender momentos después, instante en el que aparecen al menos dos sujetos desde el exterior del vehículo que lo reducen y logran que vuelva a ingresar por la fuerza al vehículo.

Testigos afirmaron que el forcejeo incluyó golpes. Hasta el cierre de esta nota, no existía claridad sobre si los involucrados llegaron en otro automóvil o si se desplazaban a pie.

Investigación en desarrollo

Durante las horas posteriores al hecho, personal municipal ha permanecido resguardando a la espera de la llegada de equipos especializados. Según la información entregada, la familia de la víctima habría realizado la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, vecinos del sector manifestaron preocupación por hechos delictuales registrados en los últimos meses en el barrio, entre ellos el robos de vehículos, pese a que el sector se encuentra a cerca de 400 metros de la 12 Comisaría de San Miguel.

Por ahora, se espera que el Ministerio Público determine qué unidad especializada quedará a cargo de las diligencias.

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