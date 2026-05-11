Rematarán departamentos desde 190 UF: Revisa cómo participar en la subasta online

11 may. 2026 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

Si estás buscando comprar un departamento a bajo costo, mayo podría ser una oportunidad clave. La empresa Remates Macal anunció una nueva subasta de más de 60 inmuebles, con precios que parten desde las 190 UF, equivalentes a cerca de $7.652.000.

El evento está programado para el próximo 13 de mayo y se realizará completamente en formato digital. Para participar, los interesados deberán inscribirse previamente y pagar una garantía asociada a cada propiedad, correspondiente a $2.000.000.

Más de 60 departamentos en distintas comunas

Dentro de la oferta se incluyen más de 63 departamentos ubicados en diversas comunas de la Región Metropolitana, además de otras regiones del país.

Uno de los casos más llamativos corresponde a un departamento en Pasaje Los Queltehues 322, en Puente Alto. La propiedad cuenta con 54 m², tres habitaciones, un baño, cocina, comedor y logia. Además, se ubica en un barrio consolidado, cercano a áreas verdes y equipamiento, con un valor base de 190 UF.

¿Cómo participar en el remate?

El proceso para ser parte de la subasta es completamente online y contempla los siguientes pasos:

Selecciona el inmueble

Debes ingresar al sitio web de Remates Macal, buscar la propiedad de tu interés y hacer clic en “Inscríbete a la subasta”.

Inicia sesión o crea una cuenta

Puedes acceder con tu cuenta (RUT y nombre) o registrarte seleccionando “Crear cuenta”. La plataforma guía el proceso paso a paso.

Paga la garantía

Según el documento “Procedimiento Licitación Subasta Propiedades”, disponible en el sitio, debes pagar la garantía a través de Servipag, Transbank, botón de pago Santander o transferencia electrónica.

Adjudicación y cierre de negocio

Si te adjudicas el inmueble, deberás completar el proceso de cierre, donde se formaliza la compra y se pagan los costos asociados. Esta etapa está detallada en el apartado E del documento oficial.

El plazo para completar el cierre es de 72 horas hábiles tras la subasta, aunque algunas propiedades pueden exigir un plazo menor, de hasta 48 horas, según sus bases específicas.

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