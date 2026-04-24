Remate de supermercado en pleno centro de Concepción: Conoce los detalles de la subasta

24 abr. 2026 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

Una concurrida sucursal de supermercado Santa Isabel ubicada en Freire 411, en pleno centro de Concepción, región del Biobío, enfrenta un proceso de remate y podría ser reemplazada próximamente, en medio de una subasta que se realizará durante los próximos días.

La empresa de subastas CGR publicó la oferta y aclaró que se trata de un local de la cadena de supermercados Santa Isabel, cuya propiedad pertenece a Adelco Concepción.

Los detalles de la propiedad

“Propiedad comercial ubicada en el centro de la ciudad de Concepción en la manzana compuesta por las calles Freire, Lincoyán, Maipú y Rengo. Tiene accesos por calle Freire y Lincoyán. Cuenta en su primer piso con una amplia sala de supermercado de 4.100 m2, en la que hoy opera un Santa Isabel", destaca el aviso del remate.

Además, se detalla que “en el subterráneo tiene 4.773 m2, destinados a estacionamiento. El acceso al estacionamiento es por calle Lincoyán, así como también a la sala de proveedores y oficinas”.

CGR Remates

¿Cuándo será el remate?

El terreno, que se ofrece como desocupado, exige una garantía de $1.500 millones de pesos para participar del proceso.

El precio mínimo de oferta detallado en el sitio web del remate es de 250.000 UF, equivalente a aproximadamente $10.006.787.500.

El remate se realizará de forma presencial el próximo 5 de mayo a las 12:00 horas en Santiago, específicamente en la Notaría Ronchera.

De todas formas, también contará con modalidad online, a través del sitio web de la empresa a cargo del remate, CGR (en este enlace).

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