Remate de supermercado en pleno centro de Concepción: Conoce los detalles de la subasta
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Una concurrida sucursal de supermercado Santa Isabel ubicada en Freire 411, en pleno centro de Concepción, región del Biobío, enfrenta un proceso de remate y podría ser reemplazada próximamente, en medio de una subasta que se realizará durante los próximos días.
La empresa de subastas CGR publicó la oferta y aclaró que se trata de un local de la cadena de supermercados Santa Isabel, cuya propiedad pertenece a Adelco Concepción.
Los detalles de la propiedad
“Propiedad comercial ubicada en el centro de la ciudad de Concepción en la manzana compuesta por las calles Freire, Lincoyán, Maipú y Rengo. Tiene accesos por calle Freire y Lincoyán. Cuenta en su primer piso con una amplia sala de supermercado de 4.100 m2, en la que hoy opera un Santa Isabel", destaca el aviso del remate.Ir a la siguiente nota
Además, se detalla que “en el subterráneo tiene 4.773 m2, destinados a estacionamiento. El acceso al estacionamiento es por calle Lincoyán, así como también a la sala de proveedores y oficinas”.
¿Cuándo será el remate?
El terreno, que se ofrece como desocupado, exige una garantía de $1.500 millones de pesos para participar del proceso.
El precio mínimo de oferta detallado en el sitio web del remate es de 250.000 UF, equivalente a aproximadamente $10.006.787.500.
El remate se realizará de forma presencial el próximo 5 de mayo a las 12:00 horas en Santiago, específicamente en la Notaría Ronchera.
De todas formas, también contará con modalidad online, a través del sitio web de la empresa a cargo del remate, CGR (en este enlace).
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