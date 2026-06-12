Bonos 2026: Revisa los beneficios que se entregarán durante la segunda mitad del año

12 jun. 2026 - 12:00 hrs.

A medida que avanza 2026, miles de personas en Chile aún pueden recibir distintos aportes económicos que se pagarán durante la segunda mitad del año.

Entre los aportes más esperados se encuentran el Bono por Logro Escolar y el tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados, beneficios que llegarán entre los meses de agosto y septiembre.

En algunos casos los pagos se realizan de forma automática, mientras que otros exigen cumplir requisitos específicos relacionados con ingresos, situación laboral o pertenencia a determinados grupos familiares.

Bono por Logro Escolar

Otro de los beneficios que se espera para la segunda mitad del año es el Bono por Logro Escolar, aporte que forma parte del Ingreso Ético Familiar.

Este beneficio está destinado a estudiantes que pertenezcan al 30% más vulnerable de la población y que se encuentren dentro del mejor rendimiento académico de su promoción.

Tradicionalmente, el bono se paga durante septiembre y no requiere postulación, ya que se asigna automáticamente a quienes cumplen los requisitos establecidos por el Estado.

Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados

Durante los primeros días de 01 de septiembre también se pagará el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados.

Este aporte se entrega automáticamente junto con la pensión mensual a quienes sean beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) y otros grupos que cumplan las condiciones definidas por la ley.

El monto se deposita junto con la pensión correspondiente al mes de septiembre y no requiere ningún trámite adicional.

Beneficios permanentes que siguen pagándose

Además de estos aportes, durante el segundo semestre continuarán los pagos mensuales de beneficios permanentes como la Pensión Garantizada Universal (PGU), destinada a personas mayores que cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente.

También seguirán entregándose otros subsidios y ayudas estatales que operan de manera regular durante todo el año.

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¿Cómo revisar si tienes pagos pendientes?

Las personas que deseen verificar si cumplen los requisitos para alguno de estos beneficios o conocer la fecha exacta de sus pagos pueden realizar la consulta en ChileAtiende utilizando su RUT.

En la plataforma también es posible revisar información sobre postulaciones, requisitos y modalidades de pago de los distintos beneficios estatales disponibles durante 2026.

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