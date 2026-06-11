Bono de $100.000 para transportistas: Revisa quiénes lo reciben y cómo postular al beneficio

11 jun. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el histórico alza de los combustibles, uno de los grupos que más se vio afectado fue el de los transportistas. Es por esto que el Gobierno comprometió una ayuda económica para este grupo, que se trata de un aporte de $100.000 mensual que no es imponible ni tributable.

Este beneficio se deposita directamente en la CuentaRut y es mediante el bolsillo electrónico, por lo que permite solo utilizarlo en la compra de gasolina automotriz, petróleo diésel, GNC o GLP de uso vehicular.

¿Quiénes pueden acceder?

El bono de mitigación está dirigido de forma específica a los propietarios, meros tenedores y conductores de diversas modalidades de transporte. El listado oficial incluye a los dueños de taxis básicos, taxis colectivos y furgones de transporte escolar que se encuentren debidamente inscritos en los registros nacionales del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), además de los operadores del servicio internacional Arica-Tacna.

Una de las grandes ventajas de este aporte es su flexibilidad, ya que los propietarios legales de los vehículos tienen la facultad de designar a uno o más de sus conductores contratados como los beneficiarios finales del dinero. En caso de optar por esta alternativa, el chofer respectivo recibirá una notificación vía correo electrónico para confirmar su inscripción de manera oportuna en el sistema.

¿Cómo puede obtener el beneficio?

Para realizar el proceso de inscripción de manera oportuna, el trámite debe completarse de forma 100% online a través del sitio web oficial del Ministerio de Transportes siguiendo estos pasos:

Ingreso a la plataforma: Debes acceder al portal web del MTT y seleccionar el banner correspondiente al subsidio de combustibles.

Debes acceder al portal web del MTT y seleccionar el banner correspondiente al subsidio de combustibles. Inscripción del propietario: El dueño, mero tenedor o representante legal del vehículo debe ingresar primero presionando el botón "Postula aquí como propietario" para registrar el automóvil.

El dueño, mero tenedor o representante legal del vehículo debe ingresar primero presionando el botón "Postula aquí como propietario" para registrar el automóvil. Designación de conductores: En esa misma sesión, si corresponde, el propietario tiene la opción de asociar a los choferes que manejan sus unidades para dejarlos habilitados en el sistema.

En esa misma sesión, si corresponde, el propietario tiene la opción de asociar a los choferes que manejan sus unidades para dejarlos habilitados en el sistema. Confirmación del chofer: Una vez que el dueño haga el registro previo, el trabajador deberá ingresar mediante el botón "Postula aquí como conductor" utilizando sus datos para ratificar el beneficio.

Una vez que el dueño haga el registro previo, el trabajador deberá ingresar mediante el botón "Postula aquí como conductor" utilizando sus datos para ratificar el beneficio. Monitoreo del trámite: Dentro de la misma página web, los usuarios podrán hacer seguimiento al avance de su depósito mensual a través de las opciones "Consulta estado de postulación", ya sea en el rol de propietario o conductor.

El calendario oficial de entrega para este bono mensual se extenderá entre los meses de abril y septiembre de este 2026. Sin embargo, las autoridades establecieron una cláusula: el beneficio dejará de otorgarse de forma automática a contar del mes siguiente en caso de que el precio promedio mensual del petróleo Brent descienda de la barrera de los 80 dólares según los reportes de la Comisión Nacional de Energía.

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