Bonos para familias en junio: revisa los beneficios que se pagan este mes y quiénes pueden recibirlos

10 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Durante junio, miles de familias en Chile podrán acceder a distintos beneficios económicos entregados por el Estado, algunos de ellos de manera automática y otros sujetos al cumplimiento de determinados requisitos sociales y económicos.

Los aportes buscan apoyar a los hogares más vulnerables del país y forman parte de las políticas de protección social dirigidas a familias inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH) o participantes del programa Chile Seguridades y Oportunidades, entre ellos se encuentran:

Subsidio Familiar: Más de $22 mil por cada carga

Uno de los beneficios más importantes para las familias es el Subsidio Familiar (SUF), aporte destinado a personas que pertenecen al 60% más vulnerable de la población y que no pueden proveer por sí solas la mantención de sus cargas familiares.

Actualmente, el monto asciende a $22.007 mensuales por cada causante acreditado. En caso de que la carga familiar presente una discapacidad, el beneficio se duplica y alcanza los $44.014 mensuales.

Bono Base Familiar: Apoyo para hogares vulnerables

Otro de los aportes que continúa entregándose durante junio es el Bono Base Familiar, destinado a familias que participan en el subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El beneficio se paga mensualmente y su monto varía dependiendo de la situación socioeconómica de cada hogar. En promedio, las familias reciben cerca de $58.594 al mes, aunque la cifra puede cambiar según cada caso.

La entrega es automática para quienes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.

Bono de Protección: Aporte mensual por hasta dos años

Las familias que ingresan al programa Chile Seguridades y Oportunidades también pueden acceder al Bono de Protección, conocido anteriormente como Bono Dueña de Casa.

Este beneficio consiste en pagos mensuales que se entregan durante un período de hasta 24 meses. Los montos son decrecientes con el paso del tiempo y no requieren postulación, ya que se asignan automáticamente a quienes forman parte del programa.

Nuevo bono de $30 mil por hijo

A los beneficios ya existentes se suma un nuevo bono anunciado por el Gobierno, que contempla un pago único de $30.000 por cada hijo o hija de entre 0 y 13 años.

La medida está dirigida a familias que pertenecen al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares y busca entregar un apoyo económico adicional durante este año.

De concretarse la iniciativa, una familia con dos hijos podría recibir $60.000, mientras que un hogar con tres hijos accedería a un aporte de $90.000.

¿Cómo saber si puedes recibir alguno de estos beneficios?

Para determinar si una persona puede acceder a estos aportes es necesario considerar factores como la composición del grupo familiar, la edad de los hijos, el porcentaje de vulnerabilidad y la participación en programas estatales de acompañamiento.

Por ello, quienes tengan dudas sobre su situación pueden revisar sus antecedentes en el Registro Social de Hogares y consultar en las plataformas oficiales de beneficios del Estado para conocer los pagos que podrían recibir durante junio.

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