Pensionados en junio: Todos los beneficios del Estado a los que puedes acceder este mes

09 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Ser pensionado en Chile no significa recibir solo la jubilación mensual. El Estado dispone de una serie de beneficios —entre bonos, subsidios y aportes adicionales— que pueden complementar significativamente los ingresos de los adultos mayores, y que muchas veces no son del todo conocidos por quienes tienen derecho a recibirlos.

Algunos de estos beneficios se otorgan de forma automática al cumplir los requisitos, mientras que otros exigen una solicitud previa. A continuación, un repaso de cada uno: qué son, a quiénes están dirigidos, cuánto pagan y cómo acceder.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU es el beneficio de mayor cobertura para los adultos mayores en Chile. Se trata de un aporte mensual del Estado destinado a quienes hayan cumplido 65 años o más, no pertenezcan al 10% más rico según el Registro Social de Hogares y acrediten al menos 20 años de residencia en el país desde los 20 años de edad, además de haber vivido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Para ser elegible, la pensión base del postulante debe ser igual o inferior a $1.252.602. Con la reforma previsional en curso, el monto de la PGU seguirá aumentando de forma gradual hasta alcanzar los $250.000 mensuales para todos los beneficiarios; los mayores de 82 años ya reciben ese monto actualmente. Para consultar si eres beneficiario y cuándo te corresponde el pago, puedes ingresar al portal de ChileAtiende.

Asignación Familiar

Este beneficio se paga mensualmente a trabajadores dependientes, independientes y también a pensionados que tengan cargas familiares reconocidas, como hijos menores de 18 años o con discapacidad, entre otros. El monto varía según el ingreso mensual del beneficiario:

Hasta $631.976: $22.007

Entre $631.976 y $923.067: $13.505

Desde $923.067 hasta $1.439.668: $4.267

Sobre $1.439.669: sin derecho al beneficio

El trámite para acreditar las cargas y postular se realiza de forma online a través de ChileAtiende.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio orientado a aumentar la pensión de las mujeres que sean madres y estén afiliadas a una AFP, o que reciban la PGU o una Pensión de Sobrevivencia. Además, deben acreditar 20 años de residencia en Chile y al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud vividos en el país.

El funcionamiento es el siguiente: por cada hijo, la madre recibe un monto que varía según el año de nacimiento, el cual comienza a generar rentabilidad en su cuenta de AFP hasta el momento en que se pensione. El beneficio comienza a pagarse mensualmente desde la jubilación. Para postular, se puede acceder a través del mismo portal de ChileAtiende.

Bono Bodas de Oro

Este es un beneficio que se entrega por una sola vez a las parejas que hayan cumplido 50 años de matrimonio. El monto vigente es de $463.166, dividido en partes iguales: $231.583 para cada cónyuge vivo al momento de la solicitud.

Las parejas cuentan con un plazo de un año desde el aniversario número 50 para gestionar el trámite. La solicitud se realiza a través del portal de videotención de ChileAtiende.

Bono de Reconocimiento

El Bono de Reconocimiento está dirigido a quienes en su momento se traspasaron desde el antiguo sistema de reparto al sistema de AFP. Este aporte se incorpora directamente a la cuenta de capitalización individual del trabajador, incrementando los ahorros acumulados para su pensión futura.

A diferencia de los otros beneficios, la solicitud de este bono debe hacerse directamente en la AFP donde la persona se encuentre afiliada.

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