Aporte Familiar Permanente: Este es el plazo que tienes para cobrar el ex Bono Marzo antes de perder el dinero

08 jun. 2026 - 08:00 hrs.

El dinero puede estar disponible, pero no para siempre. Cada año, miles de personas reciben el Aporte Familiar Permanente, conocido durante años como Bono Marzo, aunque no todos saben que existe un tiempo límite para retirarlo. Y una vez vencido ese plazo, el beneficio simplemente deja de estar disponible.

La situación puede pasar desapercibida. Muchas veces el pago queda pendiente porque la persona no revisó si le correspondía el beneficio, olvidó cobrarlo o asumió que el dinero seguiría disponible sin fecha de vencimiento. Sin embargo, el aporte tiene un límite claro.

¿Cuánto tiempo hay para cobrar el Aporte Familiar Permanente?

Según la información publicada en el sitio oficial del Aporte Familiar Permanente, las personas cuentan con nueve meses para cobrar el beneficio, plazo que comienza desde la fecha de emisión del documento de pago.

Ese detalle es importante, porque el tiempo no empieza a correr cuando la persona revisa el beneficio, sino desde el momento en que el pago fue emitido. Si, por ejemplo, el documento fue generado el 16 febrero, el cobro podrá realizarse solo hasta el 16 noviembre del mismo año. Después de ese período, el dinero ya no podrá retirarse.

El plazo se aplica a quienes reciben el pago de forma presencial o mediante documento de cobro, ya que existen beneficiarios que obtienen el dinero automáticamente a través de depósito bancario.

¿Qué es el Aporte Familiar Permanente?

El Aporte Familiar Permanente es un beneficio económico estatal dirigido a familias de menores ingresos y no requiere postulación.

El pago se entrega una vez al año a personas que, al 31 de diciembre del año anterior, hayan recibido Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal, o hayan formado parte de programas como Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Dependiendo del caso, el aporte puede pagarse por carga familiar o por grupo familiar, según la situación del beneficiario.

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