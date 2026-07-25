La Jaula Bahamondes regresa al octágono: peleará en la Noche UFC 2026

25 jul. 2026 - 20:12 hrs.

¿Qué pasó?

El peleador chileno Ignacio "La Jaula" Bahamondes volverá al octágono de la UFC, la promotora de artes marciales mixtas (MMA) más importante del mundo, para disputar uno de los eventos más relevantes del calendario para Latinoamérica.

El deportista nacional de 26 años regresará a la acción seis meses después de su derrota ante Tofiq Musayev, ocurrida en marzo de este año.

¿Cuándo y dónde será la pelea?

Bahamondes fue confirmado para la Noche UFC, evento que se realizará el próximo 12 de septiembre en el Desert Diamond Arena, en Glendale, Arizona, Estados Unidos.

La velada se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia de México y reunirá a destacados exponentes de las artes marciales mixtas. El chileno ya había formado parte de este evento en su edición de 2024.

¿Quién será su rival?

En esta oportunidad, Ignacio "La Jaula" Bahamondes enfrentará al ruso Muslim Salikhov, experimentado peleador con base en el kung fu y con una amplia trayectoria en la UFC.

Por ahora, la organización aún no ha dado a conocer la distribución oficial de la cartelera de la Noche UFC 2026, por lo que todavía no se sabe si el chileno será parte de los combates preliminares o de la cartelera estelar.