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Sorpresa Mundial: Paraguay elimina a Alemania en definición a penales

Paraguay dio uno de los grandes golpes del Mundial luego de eliminar a Alemania en una dramática definición a penales por los dieciseisavos de final.

El encuentro, disputado esta tarde, terminó igualado 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, por lo que el paso a la siguiente ronda tuvo que definirse desde los doce pasos.

En la tanda de penales, la selección paraguaya fue más efectiva y logró convertir 4 disparos, mientras que Alemania solo consiguió anotar 3, quedando fuera de la competencia.

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Con este resultado, el cuadro alemán se despide del torneo en una inesperada eliminación, mientras que Paraguay celebra una clasificación histórica y avanza a los octavos de final.

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El equipo sudamericano ahora se prepara para su próximo desafío en la Copa, luego de superar a uno de los equipos que asomaba entre los favoritos del torneo, en un partido marcado por la tensión y la definición desde el punto penal.

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