Sorpresa Mundial: Paraguay elimina a Alemania en definición a penales

29 jun. 2026 - 19:43 hrs.

Paraguay dio uno de los grandes golpes del Mundial luego de eliminar a Alemania en una dramática definición a penales por los dieciseisavos de final.

El encuentro, disputado esta tarde, terminó igualado 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, por lo que el paso a la siguiente ronda tuvo que definirse desde los doce pasos.

En la tanda de penales, la selección paraguaya fue más efectiva y logró convertir 4 disparos, mientras que Alemania solo consiguió anotar 3, quedando fuera de la competencia.

Con este resultado, el cuadro alemán se despide del torneo en una inesperada eliminación, mientras que Paraguay celebra una clasificación histórica y avanza a los octavos de final.

El equipo sudamericano ahora se prepara para su próximo desafío en la Copa, luego de superar a uno de los equipos que asomaba entre los favoritos del torneo, en un partido marcado por la tensión y la definición desde el punto penal.

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