Brasil no permitió la sorpresa: Derrotó en un cerrado duelo a Japón y avanzó a octavos de final del Mundial

29 jun. 2026 - 15:03 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección de Brasil logró su paso a los octavos de final del Mundial, tras derrotar por un ajustado 2-1 y en los descuentos a Japón, en un partido en el que debió luchar mucho para lograr su clasificación.

Kaishu Sano, en el minuto 29, adelantó a los asiáticos, desatando la sorpresa en el NRG Stadium de Houston, Texas. Sin embargo, Casemiro (56) y Gabriel Martinelli (90 +6) sentenciaron el triunfo del elenco sudamericano.

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