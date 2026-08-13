"Los objetivos son títulos": Igor Lichnovsky es presentado como flamante refuerzo de la "U"

13 ag. 2026 - 22:40 hrs.

Universidad de Chile oficializó durante la noche de este jueves a Igor Lichnovsky como su flamante refuerzo. El jugador viene a reforzar la defensa de los laicos de cara a lo que resta del segundo semestre.

La noticia fue confirmada por medio de varios registros en las redes sociales oficiales del club, además de un comunicado en el que el futbolista manifestó su alegría de haber vuelto al equipo que lo vio nacer.

El zaguero es canterano del "Romántico Viajero" y tiene una amplia trayectoria en el extranjero, formando parte de equipos como el América de México y el Porto de Portugal.

Las reacciones de Lichnovsky en su regreso a la "U"

Lichnovsky tuvo unas palabras por su vuelta a la "U" y señaló que "me fui joven y hoy soy un central hecho. He madurado mucho dentro de la cancha (...) Los objetivos son títulos".

"Vengo porque veo al equipo bien. Uno, cuando va a un lugar, quiere ir a ganar. Para mí el equipo juega bien. Me gustan mucho los referentes y la juventud que hay. Yo lo veo bien, me ilusiono", manifestó.

El defensor peleará un puesto de titular con jugadores como Matías Zaldivia, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Bianneider Tamayo, quienes han estado sumando minutos en la actual campaña.

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