¿Brujería en Talca?: La insólita teoría tras la crisis de Rangers que hasta Ivo Basay admite creer

13 ag. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

El drama deportivo que vive Rangers de Talca en la Primera B tomó un giro místico e insólito. Con el equipo hundido en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 6 puntos en 19 fechas y sin conocer victorias en lo que va de año en el torneo de ascenso, la crisis del cuadro piducano sumó denuncias de "magia negra" y "brujería" en el Estadio Fiscal de Talca.

El rumor cobró tal fuerza en la ciudad que, tras la última derrota 4-2 ante Deportes Recoleta, el propio director técnico del equipo, Ivo Basay, fue consultado directamente sobre si creía en este tipo de intervenciones esotéricas. La respuesta del "Hueso" fue categórica: "Sí", sentenció con honestidad, aunque matizó de inmediato: "Pero no por eso vamos a estar justificando situaciones que no corresponden".

El hallazgo en la tribuna y el llamado de un chamán

La teoría de la supuesta brujería se encendió en redes sociales tras la viralización de un video grabado por fanáticos en las gradas del estadio talquino. En el registro, un grupo de personas muestra una figura de plata maciza enterrada junto a presunta "tierra de cementerio" en el sector donde habitualmente se ubica la hinchada local. "Querían ver la muerte, que el equipo muera", se escucha decir a uno de los presentes en el metraje.

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La situación no dejó indiferente a la dirigencia. El presidente del club, Felipe Muñoz, reconoció la extrañeza del hallazgo y reveló a la prensa deportiva un insólito contacto recibido en los últimos días:

"Es lo que faltaba. Se contactó conmigo un chamán hace un par de días y dijo que él una vez trabajó en el Fiscal haciendo cosas a favor o en contra. Las energías y el aura se contagian", relató el directivo.

Un panorama al borde del abismo

Más allá de los ritos y las energías, la realidad futbolística de Rangers es crítica. Tras la caída frente a Recoleta, el elenco rojinegro se mantiene colista de la categoría y queda a siete puntos de distancia del equipo más cercano, Deportes Santa Cruz.

En Talca no solo buscan respuestas en la cancha con Basay, sino también explicaciones a una racha que muchos ya califican como una "maldición". Lo cierto es que, con los resultados de la actual temporada, el único fantasma que acecha con fuerza al equipo piducano es el del descenso a Segunda División.