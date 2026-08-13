Reportan truenos en diversas comunas de Santiago

13 ag. 2026 - 15:52 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves 13 de agosto, usuarios de redes sociales reportaron truenos en varias comunas de Santiago. Esto ocurre previo a un sistema frontal que está pronosticado para este fin de semana en la capital.

En la plataforma de "X", los cibernautas indicaron que escucharon truenos en Ñuñoa, Providencia y Las Condes, además de otras comunas ubicadas al sur de la capital.

Además, hubo quienes manifestaron inquietud por un viento cálido. Esto coincide con que para la tarde de esta jornada se proyectó una máxima de 19°C.

Truenos en Las Condes seguidos de chubascos intensos @cristobalreus — Francisco Ugarte (@panchougarteCL) August 13, 2026

Lluvia y truenos en Stgo 🤦‍♀️ — La yayi (@layayi2010) August 13, 2026

Medios truenos... ! — Sam ✨️ (@AngeliChile73) August 13, 2026

Truenos por el sector sur de Santiago! — Piedricola (@PedroSotoIbarra) August 13, 2026

Mansos truenos ! — Mariela 💙❤️💙 (@marielitatoro) August 13, 2026

Alerta por tormentas eléctricas

Este evento coincide con una alerta por tormentas eléctricas emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la Región Metropolitana y otras cuatro regiones del país.

El organismo señaló que el fenómeno se extenderá desde la tarde a la noche de este jueves y que podría estar acompañado por granizos en algunos sectores, debido a una inestabilidad atmosférica.

Para este fin de semana se proyectan precipitaciones en la capital, las que podrían comenzar en horas de la noche de este jueves hasta la mañana del próximo lunes.

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