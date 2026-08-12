"Vaguada en altura": Emiten alerta por tormentas eléctricas en zonas de la región de Tarapacá
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una nueva alerta por la ocurrencia de tormentas eléctricas en sectores de la región de Taparacá, durante este miércoles 12 de agosto de 2026.
Está previsto que el fenómeno meteorológico se manifieste desde la tarde de este miércoles y se extienda a la noche del mismo día.
De acuerdo con el informe oficial del organismo meteorológico, la condición sinóptica que dará origen a esta inestabilidad atmosférica corresponde a una vaguada en altura, la cual favorecerá el desarrollo de nubosidad convectiva sobre el territorio regional.Ir a la siguiente nota
Cobertura y zonas afectadas
El área bajo este aviso abarca múltiples sectores de la región de Tarapacá, concentrándose la mayor actividad inestable en las siguientes franjas:
- Sectores de pampa a cordillera de la región de Tarapacá.
Recomendaciones a la población
Frente a este tipo de eventos meteorológicos, los organismos de emergencia sugieren tomar las siguientes precauciones para reducir los riesgos:
- Evitar desplazamientos innecesarios: Especialmente en rutas cordilleranas o de difícil acceso durante las horas de mayor actividad eléctrica.
- Resguardarse en lugares seguros: Mantenerse alejado de estructuras metálicas, árboles aislados, postes de alumbrado público y zonas abiertas.
- Manejar con precaución: En las rutas de la pampa y precordillera, la visibilidad puede reducirse repentinamente por chubascos o material en suspensión provocado por ráfagas de viento.
- Evitar el uso de aparatos electrónicos conectados: Desconectar equipos eléctricos durante el desarrollo de descargas en la zona.
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