Suspenden clases para este jueves y viernes en toda la región de Atacama
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de clases para este jueves 13 y viernes 14 de agosto en toda la región de Atacama por efectos del sistema frontal que afecta al norte del país.
El organismo indicó que "la medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media".
Una de las razones de esta iniciativa es para resguardar la seguridad de los niños y adolescentes ante las lluvias y vientos pronosticados para esta semana.Ir a la siguiente nota
Alarma vigente este miércoles
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) tiene vigente para este miércoles una alarma por "precipitaciones intensas con isoterma cero alta" en la precordillera de Atacama.
Según lo informado por el organismo, este miércoles podrían registrarse entre 40 y 60 milímetros en esa zona de la región.
Asimismo, hay una alerta meteorológica por "precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta" para este jueves y viernes en la precordillera y cordillera de Atacama. En la precordillera, el agua caída variaría entre 20 y 30 milímetros.
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