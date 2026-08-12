CDE se querella contra exfuncionarios del Servicio de Migraciones por cobro de coimas para agilizar trámites

12 ag. 2026 - 14:34 hrs.

Se trata de una presunta red que habría operado al interior del Servicio de Migraciones, donde al menos dos exfuncionarios cobraban dinero a ciudadanos extranjeros para apurar sus trámites de residencia definitiva.

La querella del Consejo de Defensa del Estado se dirige contra Javier Navarro Martínez y Marcela Paredes Jara por el delito de cohecho agravado y soborno, respectivamente.

Los hechos habrían ocurrido entre octubre de 2022 y marzo de 2023, en momentos en que el Servicio se encontraba bajo un alto flujo de solicitudes y tiempos de espera.

De acuerdo al libelo, los solicitantes pagaban cerca de 140 mil pesos a un intermediario por cada trámite y el funcionario se quedaba con cerca de la mitad del dinero.

Producto de este mecanismo, Navarro habría recibido un monto superior a los 17 millones de pesos, aprovechando su cargo de analista, que le permitía agilizar los procesos en hasta seis días.

Respecto a Paredes, se le apunta por ofrecer pagos a funcionarios del Servicio para realizar el mismo trámite y repartirse las ganancias.

Apuntan a nóminas de beneficiados

En el libelo del Consejo se pidieron una serie de diligencias que buscan aclarar el rol de cada querellado y de qué manera intervinieron en el Servicio de Migraciones.

Por esto, pidieron la nómina completa de las solicitudes de residencia que le tocó revisar a Javier Navarro, con la nacionalidad de los involucrados, la fecha y el resultado del proceso.

Además, de los correos electrónicos que tuvo con sus jefaturas para que actuara en las peticiones de residencia que no estaban incluidas en su plantilla de trabajo.

También solicitaron que se realice un peritaje contable y que la Comisión Para el Mercado Financiero informe de los movimientos bancarios de Navarro Martínez, durante el periodo de las supuestas coimas.

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