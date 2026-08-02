Crisis migratoria en España: Al menos 72 personas murieron intentando entrar a Ceuta desde Marruecos

02 ag. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 72 personas murieron durante el intento masivo de entrar a Ceuta, en una crisis migratoria sin precedentes por la que decenas de miles de personas llegaron la semana pasada a este enclave español situado en Marruecos, informaron el domingo las autoridades locales.

72 fallecidos al cruzar a Ceuta

La mayoría de las aproximadamente 60.000 personas que irrumpieron en el territorio norteafricano de España han regresado a Marruecos tras el mayor cruce masivo de migrantes hacia el enclave.

"El último dato que tenemos es 72", dijo a los periodistas el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, al ser preguntado por el número de fallecidos. El balance anterior era de 67 muertos.

La policía y las tropas españolas patrullaron las calles de Ceuta el domingo mientras el enclave volvía a la normalidad tras la repentina afluencia masiva de migrantes desde Marruecos.

Solo pequeños grupos de migrantes seguían deambulando después de que la mayoría de quienes cruzaron la pequeña valla fronteriza regresaran voluntariamente a Marruecos en 48 horas.

¿Quién está detrás de los cruces ilegales?

La mayor entrada masiva de migrantes en el enclave ha provocado una crisis internacional para España, y sus socios europeos han criticado a Madrid por sus políticas favorables a la regularización de migrantes.

España ha culpado a bandas criminales de difundir rumores de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre inmigración permitiría un paso más fácil a los migrantes.

Algunos analistas han sugerido que Marruecos podría haber permitido el cruce de migrantes para ejercer presión diplomática sobre España, que recientemente ha mejorado sus relaciones con la vecina Argelia, archienemiga de Rabat.

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