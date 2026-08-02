Aumento de la PGU: Consulta con tu RUT cuando te subirá el monto

02 ag. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) continúa beneficiando a miles de personas, y es uno de los aportes más relevantes para las y los jubilados.

Para este año todavía falta que se concrete una importante alza de la PGU, que beneficiará específicamente a los jubilados que reciben el aporte y que tienen 75 años o más (cumplidos hasta el 30 de septiembre).

El portal ChileAtiende ofrece una plataforma donde las personas pueden consultar la fecha en que aumentará el monto de su PGU, según la información que posee el Instituto de Previsión Social (IPS).

Consultar con RUT cuándo subirá el monto de la PGU

De este modo, para consultar cuándo subirá el monto de la PGU, el pensionado o la pensionada solamente debe ingresar al siguiente enlace (clic aquí) y digitar su RUT y fecha de nacimiento.

Luego, el sistema le indicará la fecha en que comenzará a recibir el monto máximo, que corresponde a $250.275.

Cabe recordar que, actualmente, solo las personas de 82 años o más que reciben la PGU están cobrando los 250 mil. Quienes no cumplen este requisito, por el momento, el resto de los beneficiarios de la PGU recibe los $231.732.

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